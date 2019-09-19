Леонид Судаленко: Я готов защищать уволенного директора школы 2 19.09.2019, 12:35

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

Многодетный отец и юрист высказался про громкий скандал в гомельской школе.

У меня, многодетного отца и члена попечительского совета школы тоже есть что сказать в связи со скандалом в гомельской школе, пишет в своем блоге гомельский правозащитник, правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Школа является зеркальным отражением нашего общества, как бы кому не хотелось. Когда в ее стенах собираются несколько сотен учеников и взрослые, конфликты не избежны. Причем их инициаторы могут быть не только школьники. С одной стороны наши дети, с другой взрослые, нанятые учить и воспитывать наших детей педагоги. Как раз таки их задача и состоит в том, что бы не допускать подобных скандалов в школе.

Когда из-за конфликта с учеником уволили со школы учительницу с большим стажем, я хотел услышать, как говорят из первоисточника, что произошло на самом деле? Мне казалось, что педагог имеет право на защиту от общества, бросившегося кидать в ее сторону камни. Уверен, мы должны были выслушать обе стороны конфликта. Нам этого сделать не дали, принося в жертву оскандалившегося педагога. На просторах соцсетей ее не пинал только ленивый…

Подчеркиваю, видео с инцидентом никто не оспаривает – учитель нецензурно ругалась и выражалась перед детьми и по данному факту без всяких сомнений должно быть проведено беспристрастное служебное расследование. И соответственно, последовать взыскание. Я даже уверен, что по-закону учитель после увольнения имела правовые перспективы быть восстановленной на прежней работе через суд. Потому что увольняли ее в угоду сиюминутной ситуации. По существу ее судьбу решал не учительский Совет и даже не директор школы. Ее судьбу решили чиновники.

Подчеркиваю, я не защищаю учителей, один из моих сыновей был вынужден в свое время даже школу поменять из-за предвзятого отношения к ему учителя. С другой стороны, мне известен пример, когда один из учеников ставил вверх ногами всю школу, вел себя по отношению к одноклассницам так, что один из моих сыновей, желая поставить на место хулигана, дал ему жирного «поджопника». Дело тогда вышло на комиссию по делам несовершеннолетних, мой ребенок был оправдан, тот поставлен в конце концов на учет.

Я пытаюсь найти здесь истину, но она вряд ли возможна без участия сторон конфликта. То, что произошло сегодня, еще больше загоняет ситуацию в тупик. В стране идет «избирательная кампания», главными лицами которой являются учителя. Именно они обеспечивают явку избирателей и считают голоса. Другими словами обеспечивают власти нужный результат. Мог ли собравшийся в следующем году на шестой срок кандидат поступить иначе? Он послал сигнал, который точно услышали все те, кто будет считать голоса – я вас в обиду не дам!

Я не буду углубляться в политику. Это, как говорится, будет уже другая история. У страны с ручным управлением нет будущего. У образования, в котором отсутствует свобода, нет перспектив. Сейчас я уже думаю об уволенном директоре школы. Что он мог сделать, когда чиновники потребовали принести в жертву оступившегося учителя?

Мне не известно, по какой статье Трудового кодекса уволен директор, но я готов его защищать в суде. Даже если устный приказ на его увольнение дал хозяин страны…