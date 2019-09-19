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В Молдове лишили неприкосновенности cоратника беглого олигарха Плахотнюка

  • 19.09.2019, 17:30
В Молдове лишили неприкосновенности cоратника беглого олигарха Плахотнюка
Владимир Чеботарь

За это проголосовали 53 депутата правящей коалиции.

Парламент Молдовы 19 сентября лишил депутатской неприкосновенности бывшего министра юстиции и экс-заместителя председателя Демпартии Владимира Чеботаря.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, за это проголосовали 53 депутата правящей коалиции.

Прокуратура считает, что Чеботарь, будучи членом комиссии, отбиравшей компанию-концессионера аэропорта Кишинева, в интересах преступной группы помог передать аэропорт в частные руки.

В своем выступлении Чеботарь опроверг все обвинения, заявив, что был членом технической комиссии, а главные решения о передаче аэропорта в концессию принимало правительство. Он также обвинил власти в давлении на оппозицию.

В связи с протестом против решения парламента фракция демократов покинула заседание.

15 сентября стало известно, что правоохранительные органы Молдовы готовят арест бывшего вице-председателя Демпартии, депутата Владимира Чеботаря.

16 сентября по требованию Генпрокуратуры парламент лишил иммунитета депутаток от партии "Шор" Регину Апостолову и Марину Таубер. Прокуратура говорит, что следствие располагает доказательствами причастности депутаток к банковскому мошенничеству.

Напомним, бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны после обострения политического кризиса, завершившегося сменой власти.


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