«Латиноамериканская модель» Яков Миркин

19.09.2019, 20:30

Там, где вертикали и много государства, неизбежно отставание по технологиям.

Что мы никак не можем сдвинуть? Или "достучаться", или просто изменить? Еще раз в нескольких фразах - какова реальность, в которой живем? Почему у специалиста опускаются руки, когда ему кажется, что она не может измениться - и, самое главное, люди в ней, принимающие решения, со странными головами и с доминантой - личных интересов.

Итак.

Это сырьевая экономика ("великая сырьевая держава"), с крупнейшими продуктовыми пустотами в производстве "простых вещей", "сложных вещей", инноваций. Схожа с "латиноамериканской моделью" (сверхконцентрации в собственности, особенно государства, в финансовых ресурсах (в федеральном центре, в Москве как финансовой столице), вертикали в управлении).

Больше четверти века – деформированная финансовая система (низкая доступность кредита, сверхвысокий процент, высокая инфляция (в 2017 – 2019 гг. в промышленных ценах), страна – постоянный экспортер капитала, оффшоризованная экономика, мелкие финансовые рынки).

Крайне высокая степень зависимости от мировых цен и спроса на сырье, прежде всего со стороны Европейского Союза и Китая. Высокая подверженность финансовым кризисам и инфекциям, прежде всего, на основе кэрри-трейд. По прогнозу – 1 - 2 кризиса в 10 - 15 лет. Избыточная налоговая и квази-налоговая и регулятивная нагрузки.

Как следствие, низкая норма инвестиций, стагнация. Все вспышки роста – либо от взлета спроса и мировых цен на сырье, либо там, куда входит бюджет со своими преференциями. Модель роста "вокруг бюджета". Низкая доля малого и среднего бизнеса, он сжимается, расти не собирается. До 15 – 20 регионов – "зон национального бедствия", на уровне беднейших стран мира.

Там , где вертикали и много государства - неизбежно отставание по технологиям. Из года в год.

Продолжительность жизни – в районе 90-го места в мире. По всем параметрам – "среднего уровня развивающаяся страна". Занимает по индексу человеческого развития (Index of Human Development) – 49-е место в мире (2017 г.), по ВВП на душу населения по покупательной способности (GDP (PPP) per capita) – 49-е место (IMF, 2018).

"Латиноамериканская" эта модель определилась надолго. И все в ней понятно заранее. И очень неинтересно.

Яков Миркин, Facebook