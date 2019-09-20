Отряд изгоняющего Путина шамана продолжает его поход в Кремль 6 20.09.2019, 8:48

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Во главе отряда идут два знаменосца, на чьих полотнах написано «За возвращение свободы в России».

Отряд якутского шамана Александра Габышева, который идет в Кремль изгонять Владимира Путина, продолжил свой путь. Как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии активист Виктор Егоров, сегодня они уже преодолели путь в 5 километров по территории Иркутской области. По его словам, впереди идут два знаменосца, на чьих полотнах написано "За возвращение свободы в России", а сами сторонники шамана среди своих требований теперь выдвигают его немедленное освобождение.

"У нас нет достоверной информации, где сейчас Александр. Мы знаем, что его должны этапировать в ближайшее время в другой город, возможно в Якутию или Москву. Мы намерены продолжить его путь. Вчера провели собрание, все обсудили и сегодня снова в путь. Ночь прошла у нас спокойно", - рассказал Егоров.

Несколько человек пока решили приостановить свое участие в отряде, несмотря на это, по словам собеседника редакции, к ним присоединяются новые люди по пути маршрута.

Похищение шамана в Бурятии тем временем прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремлю "невозможно" быть в курсе всех уголовных дел в стране и посоветовал обращаться к властям региона за информацией о причинах задержания. При этом он отметил, что не в курсе уголовного дела против Габышева.

Отметим, что в МВД Бурятии лишь подтвердили задержание мужчины 1958 года рождения по поручению следователей. По информации Сибирь.Реалии, речь идет именно об Александре Габышеве. По данным ведомства, он находятся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Его обещали ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий. За остальными комментариями ведомство просило обращаться к их коллегам в Якутске.

В пресс-службе полиции Якутии второй день не отвечают на звонки журналистов, а также не публикуют официальных заявлений, связанных с делом шамана.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.

19 сентября в Бурятии был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идёт в Москву изгонять Путина из Кремля. Ночью к его лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках и с оружием окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его, а после увезли его в неизвестном направлении.

Znak.com, со ссылкой на одного из очевидцев, уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества". Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров, со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза.

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.

9 сентября в столице Бурятии началась акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева.