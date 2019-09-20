«У нас все в подвешенном состоянии» 9 20.09.2019, 15:07

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ФОТО: KP.BY

В гомельской школе до сих пор не знают, кто будет директором.

В школе СШ №15 Гомеля до сих пор не знают, уволена ли официально директор Марина Черненко и кто будет исполнять ее обязанности.

Ни Марины Черненко, ни заместителя директора СШ №15 Людмилы Евсеенко на рабочих местах нет. Секретарь в приемной не смогла рассказать, пришел ли официальный приказ об увольнении Черненко и кто сейчас исполняет ее обязанности.

«В школе никто ничего не знает, у нас все в подвешенном состоянии», – сообщили belsat.eu.

По еще одному контактному номеру, который находится на сайте школы, журналистам ответила социальный педагог. О том, кто сейчас исполняет обязанности директора школы, она тоже ничего не знает. Однако сообщила, что Людмилу Евсеенко сегодня утром вызвали в исполком.

В отделе образования Новобелицкого района Гомеля также отказались рассказать, кто сейчас исполняет обязанности директора школы.

Напомним, 12 сентября во время уроков учительница СШ №14 Людмила Четверткова выругалась на ученика четвертого класса, угрожая убить его партой. После публикации видео школу посетила комиссия из облисполкома, учительницу уволили.

18 сентября стало известно, что личным приказом Лукашенко учительницу восстановили на работе, но уволили директора школы. Уволили также некоторых областных и городских чиновников Гомеля. Предупреждения от Лукашенко получили премьер-министр, глава администрации Лукашенко и вице-премьер, курирующий отрасль. Министра образования предупредили о неполном служебном соответствии.