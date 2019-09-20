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Посол Франции посетил пикет по сбору подписей «Европейской Беларуси» в Светлогорске

  • 20.09.2019, 16:45
Посол Франции посетил пикет по сбору подписей «Европейской Беларуси» в Светлогорске

Дипломат поговорил с активистами и пожелал им удачи.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс посетил пикет по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Светлогорске, сообщает пресс-служба кампании.

Дипломат обсудил с активистами ситуацию в городе и европейские перспективы страны.

- Мы рассказали о том, как идет сбор подписей, о чем говорят люди, на что жалуются, чего ждут. Поговорили о наших целях. Потом господин Дидье Канесс пожал руку участникам пикета и пожелал удачи, - рассказал активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Савич, который принимает участие в «парламентской кампании» в Светлогорском избирательном округе №46.


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