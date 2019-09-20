Литовский журналист: Судьбу Беларуси будет решать не Лукашенко, а белорусский народ 2 20.09.2019, 22:55

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Европа должна показать альтернативу для белорусов.

Политический обозреватель и журналист литовского портала «15 минут» Паулюс Гриценас поделился с информационным порталом delfi.lt, (перевод - «Радыё Свабода») своим мнением относительно возможной российско-белорусского интеграции.

В своей статье Паулюс Гриценас пишет:

«Надо признаться, что технически мы уже проиграли России борьбу за Беларусь. Но и у Литвы, и у Запада еще остается возможность проиграть разумно. Проиграть так, чтобы эта потенциальная победа Владимиру Путину встала поперек горла. В экономическом смысле белорусы действительно зависят от милости Кремля, но тем не менее, в политическом, социальном и культурном плане они очень подозрительно смотрят на желание Кремля сделать их своими вассалами.

Слабое и обычно политически безразличное белорусское общество представляет собой единственную возможность для влияния. Литва, Польша и другие заинтересованные страны должны начать очень хорошо (в стратегическом плане) спланированную политически-дипломатическую кампанию, целью которой будет показать белорусам реальную альтернативу, показать что Россия не является единственным вариантом. Идеи панславизма не так привлекательны для белорусов, которые еще формируют свою национальную идентичность и обосновывают ее на временах ВКЛ. Наша общая история и важная роль белорусской культуры и языка в ней, могут стать объединяющим аргументом, который бы смог разбудить белорусов.

Вместо абстрактных политических диалогов с лукашенковским аппаратом, мы должны стараться привлечь белорусскую молодежь, деятелей культуры, которые используют вестернизированную Литву как платформу для свободы самовыражения и творчества. Если в экономике и энергетике не можем избавить их от российского влияния, то хотя можем ослабить это влияние в обществе и в культурном окружении.

Мы должны, насколько это возможно, помочь белорусскому обществу подготовиться к возможному сопротивлению и настоящей борьбе за суверенитет. Такой опыт уже есть, так как демонстрировалась поддержка и солидарность с украинским народом во время их борьбы. Должен быть вставлен клин между белорусами и нарративом Кремля, в котором Беларусь — это связная часть большой славянской империи, которую наконец поглощает старшая сестра (России - прим.).

Победой Литвы, в этой ситуации, будет попытка строить лучшие связи с активной частью белорусского общества, поддержка белорусов в их борьбе за права человека и базовые свободы, усиление их идентичности, создание связей между сообществами.

Для этого нужна очень широкая кампания, в которой приняла бы участие большинство государственных институций и отдельных организаций. Судьбу Беларуси будет решать не Александр Лукашенко, а белорусский народ. Нашей победой станет их желание бороться за выживание».