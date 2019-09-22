В России проходят массовые экологические протесты 22.09.2019, 13:33

Фото:RFL/RL

Акции охватили десятки городов страны.

В России сегодня проходит Единый день экопротеста. Пикеты и митинги заявлены более чем в 20 городах и поселках. Более 10 акций пройдут в различных населенных пунктах Архангельской области, где активисты протестуют против сооружения крупного мусорного полигона на станции Шиес, сообщает «Радио Свобода».

В Архангельске две тысячи человек вышли на митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе, сообщает телеграмм-канал «Протесты в мире».

В Москве митинг в рамках дня экопротеста прошел накануне в парке Сокольники. Выступили активисты экологических организаций и глава организации «За права человека» Лев Пономарев, который выразил надежду на создание в России «большого гражданского экологического движения».

Также в субботу акции экопротеста прошли в Новосибирске, Владивостоке и ряде других городов Сибири и Дальнего Востока.

Солидарность с протестующими в Шиесе - одна из главных тем всероссийского протеста, который также приурочен к прошедшей в пятницу так называемой Всемирной климатической забастовке. Миллионы людей, главным образом студентов и школьников, в разных странах мира вышли на улицы, требуя от правительств решительных мер по борьбе с изменениями климата. Наиболее массовый характер протесты носили в США, где в них участвовала и создательница движения "климатических забастовок", шведская школьница Грета Тунберг.