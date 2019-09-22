В Молдове назвали ключевого бенефициара кражи миллиарда 1 22.09.2019, 17:45

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Влад Плахотнюк

Он покинул Молдову и скрывается за рубежом.

Ключевым бенефициаром кражи миллиарда из банков Молдовы в 2015 году является бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.

Об этом заявил председатель следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы страны и расследования банковского мошенничества Александр Слусарь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ziarul de Gardă.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занимается международная компания Kroll.

Слусарь утверждает, что получил 20 сентября часть списка с именами лиц, включенных в отчет Kroll.

В списке, говорит он, в качестве бенефициаров, кроме Плахотнюка, также фигурируют бывший премьер-министр Влад Филат и бывший мэр Орегеева Илан Шор, председатель партии "Шор".

"В документе написано, что Влад Плахотнюк и его компании являются основным бенефициаром от кражи. Потом идет группа Влада Филата. Суммы, которые они получили, также указаны. Также здесь имена Илана Шора, Илоны Шор, Марины Таубер, Регины Апостоловой, Вадима Фотеску, Габриэля Стати. Также в документе фигурируют дочерние компании Плахотнюка. Имя Ольги Бондарчук встречается очень часто, есть связи как с Плахотнюком, так и с Шором", – сообщил Слусарь.

По словам Слусаря, в списке фигурируют также несколько имен, менее известных в публичном пространстве.

"Некоторые из фамилий, которые появляются здесь, частично известны, частично нет. Есть несколько подозрительных имен. В документе фигурирует не только имя Плахотнюка", – заявил Слусарь.

Председатель следственной комиссии утверждает, что в списке, который он получил, не фигурирует имя мужа спикера парламента Зинаиды Гречаной.

"В документах, которые мы получили, не фигурирует супруг Зинаиды Гречаной. Мы собираемся проанализировать их все и тогда посмотрим, но мы не увидели его имени здесь", – сказал Слусарь.

К 15 октября отчет Комиссии о расследовании мошенничества в банковской системе будет готов. Одно из требований, с которыми могут столкнуться члены комиссии, – это рассекречивание всех материалов по этому делу, говорит председатель комиссии по расследованию Александр Слусарь.

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

Плахотнюк и Шор покинули Молдову и скрываются за рубежом.