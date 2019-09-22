Власти испугались пикетов «Европейской Беларуси» по сбору подписей 5 22.09.2019, 18:07

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Особенно чиновники боятся смены власти.

Участникам парламентской кампании от «Европейской Беларуси» выносят предупреждения по надуманным предлогам.

Активист Андрей Войнич был вызван на заседание избирательной комиссии Грушевского округа №98. Его обвинили в том, что во время проведения пикета он по просьбе одного из минчан, проставивших подпись за его выдвижение дал ему записанный на куске бумаги адрес своего канала на Youtube. За это председатель комиссии Л. Филимонова вынесла активисту предупреждение.

«Данное действие — передача человеку номера телефона или адреса аккаунта в соцсети — не является нарушением избирательного законодательства. Претендент в кандидаты может подать жалобу на действия комиссии, и она должна быть удовлетворена», - сказал в комментарии пресс-службе «Европейской Беларуси» наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Судаленко.

Сам Андрей Войнич считает, что члены комиссии нервничают из-за ежедневных пикетов по сбору подписей.

«Мои пикеты проходили по всему округу — и возле станции метро «Михалово», и в центре, на Городском валу, и возле крупных магазинов. Работы других претендентов в кандидаты здесь не заметно. При этом, почти на каждом пикете были попытки провокаций, якобы случайные прохожие предлагали поставить подпись не предъявляя паспорта, а в это время их снимали скрытой камерой. Такими провокациями занимаются в том числе и представители «Белой руси». Например, жалобу на меня написала член инициативной группы провластного кандидата Артюх. Думаю, что их сильно напрягает активная деятельность наших активистов», - сказал Андрей Войнич.

На заседания комиссий также были вызваны еще два участника кампании. На Валерия Бычковского, который собирает подписи за свое выдвижение в Пушкинском избирательном округе №103 поступила жалоба от администрации ТЦ «Скала». Активиста обвинили в «нарушении общественного порядка». Председатель комиссии И. Дрозд решила не брать на себя ответственность, вынося предупреждение по надуманному поводу и перенаправили жалобу в «компетентные органы», о чем Валерия письменно предупредили.

Участнику кампании в Старовиленском избирательном округе №105 Василию Жорову вынесли предупреждение за то, что в его биографии на стенде было указано, что он хочет смены власти. Инициатором выступила глава комиссии Б. Крючков.

Ожидают вызова на заседания комиссий еще несколько активистов «Европейской Беларуси».