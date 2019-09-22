Сенцов во Львове презентовал книгу, написанную в российском плену 22.09.2019, 18:13

Олег Сенцов

Фото:RFL/RL

Книга украинского режиссера была написана в 2017 году.

22 сентября освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов в рамках 26-го Форума издателей во Львове презентовал книгу автобиографической прозы "Маркетер", информирует пресс-служба Львовского горсовета.

"Эту книгу я написал за 11 дней полтора года назад, когда у меня был своеобразный отпуск в лагере строгого режима. Я давно ее запланировал, долго ее вынашивал, прикинул, что хочу написать. И так совпало, что я имел 11 выходных, свободных дней, за которые написал запланированные 11 разделов, тем этой книги", – сказал Сенцов на презентации.

В "Маркетере" идет речь о студенческих годах режиссера и его друзей, рассказал он.

"Здесь нет выдумок, здесь все о жизни", – добавил Сенцов.

Директор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка рассказала, что книга рассказывает о жизни украинцев в 90-х годах.

"Это очень хорошие тексты о непростой жизни в 90-х, которые должен увидеть мир. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы расшифровать рукописи Олега и в короткий срок выдать их на двух языках", – отметила она.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

На первой после освобождения пресс-конференции режиссер рассказывал, что привез из РФ "22 кг макулатуры", среди которых письма и написанные им книги.