Порванный круг 1 Леонид Лялин

22.09.2019, 20:20

1,802

ПАВЕЛ УСТИНОВ

ФОТО: DPA

Ночью ему было видение - странный человек бегал с бубном у костра и бормотал «Свободу политзаключенным».

Павла Устинова выпустили из СИЗО.

"Вы интересуетесь политикой?", спросили его

"Нет и не буду!"

Буквально через минуту он был снова арестован. Ему было предъявлено обвинение в убийстве одного и тяжелом ранении другого полицейского на станции метро "Рязанский проспект".

Аргументы, что в это время он находился в СИЗО и не мог совершить данного преступления, судом не были приняты во внимание.

Общественность привычно возмутилась, пошли пикеты.

Тем временем, Шаман опять вышел из Якутска и смог дойти до Байкала, где был задержан и отправлен обратно в столицу Якутии.

Устинова выпустили. Он выглядел озадаченным.

"Вы интересуетесь политикой?"

"По-прежнему, нет", настаивал Павел и был задержан.

Его обвинили в повреждении обшивки МКС.

Довод, что он никогда не летал в космос и всю свою жизнь находился на Земле, чему есть многочисленные свидетели, суд проигнорировал.

Общественность умело организовалась в протест.

Тем временем Шаман в третий раз вышел из Якутска и дошел до Красноярска. Никто не удивился, когда его там задержали и отконвоировали в Якутию.

А в Москве снова сработали пикеты и Устинова опять освободили.

На вопрос: "Интересуетесь ли вы политикой?", он уже менее уверенно отвечал, что нет. И опять был арестован.

На сей раз прокурор утверждал, что Павел - американский шпион, работавший в администрации Президента и сбежавший в Штаты. По версии следствия в Россию его доставили Баширов и Чепига. В суде Устинов робко говорил, что никогда не работал в администрации Президента, никогда не был в США. Когда объявили срок за шпионаж, он уже не удивился.

Ночью ему было видение. Странный человек бегал с бубном у костра и бормотал "Свободу политзаключенным". Утром в камере Павлу рассказали про Шамана, идущего в Москву. И о цели его визита.

"Бубен, шаман, свобода!" - навязчиво крутилось в голове Устинова.

Во время встречи с адвокатом он поинтересовался, где сейчас Шаман?

"Подходит к Новосибирску, там его и возьмут опять", был ответ.

Павел попросил ручку и бумагу, что-то написал и передал записку адвокату.

Следующий день начался неожиданным. Открылась дверь камеры и сияющий от счастья конвоир закричал: "Все свободны! Выходите!"

В прогулочном дворике жгли портреты того, кто еще вчера считался лидером нации.

Повсюду слышалось: "Шаман!"

"Представляешь, обманул всех колдун!", рассказал Павлу недавний сокамерник. "Его на трассе ловили, а он в аэропорт и в Москву прилетел. Оказывается, кто-то ему билет купил. Самому шаману билет было не по понятиям шаманским покупать. А в дар – можно. Так он потом прям в Домодедово обряд совершил и сработало!.."

Освободившись, Павел отправил своё резюме в Росгвардию. Нужна была стабильная работа. Билет Шаману он взял в кредит.

Леонид Лялин, Facebook