Белорус Егор Герасимов впервые попал в топ-100 рейтинга АТП
- 23.09.2019, 9:56
Лидирует серб Новак Джокович.
В обновленном рейтинге АТП лидером остается серб Новак Джокович. В первой десятке изменений не произошло, сообщает pressball.by.
Белорус Егор Герасимов, благодаря выходу в полуфинал на турнире в Санкт-Петербурге, поднялся на 21 позицию и впервые в карьере вошел в ТОП-100, расположившись на 98-м месте.
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810
10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2530...
98 (119). ЕГОР ГЕРАСИМОВ — 565...
134 (135). ИЛЬЯ ИВАШКО — 411...
317 (302). ВЛАДИМИР ИГНАТИК — 128..