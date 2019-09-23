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Видеофакт: В России из-за отказавших парашютов разбились две БМД

  • 23.09.2019, 10:24
  • 1,139
Видеофакт: В России из-за отказавших парашютов разбились две БМД

БМД разбились на учениях «Центр-2019».

Две боевые машины десанта разбились на учениях «Центр-2019» во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ. Видео произошедшего появилось в телеграм-канале «Оперативная линия».

«20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — сказали в министерстве.

Там добавили, что «десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет».

В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.


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