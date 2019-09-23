В Минске начинают включать отопление 2 23.09.2019, 13:05

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Отопление включили в детских садах, школах и больницах.

С утра понедельника читатели сообщают в редакцию tut.by, что в детских садах Минска начали включать отопление.

Решение о начале отопительного сезона принято, подтвердили журналистам в Мингорисполкоме. С 23 сентября тепло стали подавать в социальные объекты, с 24 сентября стартует отопительный сезон в жилом фонде. Подключить все дома планируют в пятидневный срок.

Как напоминает агентство «Минск-Новости», отопление включается в несколько этапов. Первыми тепло начинают получать медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10 °С и ниже.

При среднесуточной температуре в течение 5 суток +8 °C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры. Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и другие объекты. Туда подавать тепло начинают по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период и после начала отопления жилых домов.