Николай Статкевич посетил города на западе Беларуси 1 23.09.2019, 13:02

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Николай Статкевич

В инициативную группу лидера БНК записалось более 120 человек.

21-22 сентября кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич посетил города на западе Беларуси — Лиду, Гродно, Слоним и Барановичи, сообщает сайт «Народной Грамады».

21 сентября Николай Статкевич посетил Лиду. Встреча прошла в рамках пикета по сбору подписей.

На встрече, который состоялась в начале пикета по сбору подписей, собрались пятьдесят человек. Выступили Николай Статкевич и глава гродненской коалиции БНК Николай Саляник. В течение полутора часов они общались с людьми, отвечали на их вопросы.

На пикете по сбору подписей можно было записаться в инициативную группу Николая Статкевича на президентские выборы. За полтора часа этим воспользовались 30 человек.

21 сентября Николай Статкевич посетил также и Гродно. Встреча прошла в рамках пикетов по сбору подписей.

Выступили Николай Статкевич, глава гродненской коалиции БНК Николай Саляник, активист «Народной Грамады» Владимир Арцыман.

На пикете можно было записаться в инициативную группу Николая Статкевича. За полтора часа этим воспользовались также, как и в Лиде, около 30 человек.

22 сентября Николай Статкевич посетил Слоним.

На встречу собрались сто пятьдесят человек.

В инициативную группу Николая Статкевича записались около 30 человек.

22 сентября Николай Статкевич посетил также и Барановичи. Встреча прошла в рамках пикета по сбору подписей и собрала около семидесяти человек.

На встрече можно было записаться в инициативную группу Николая Статкевича. Этим воспользовались 32 человека. Трое человек вступили в «Народную Грамаду».