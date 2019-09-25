Путин признал поражение в ракетной гонке с США? 16 25.09.2019, 7:51

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Президент РФ направил письма странам НАТО и Китаю с просьбой повлиять на Вашингтон.

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в тексте послания, которое цитирует издание.

Письмо было отправлено лидерам стран и объединений, сообщил изданию дипломат из страны НАТО, который приехал на сессию Генассамблеи ООН. В частности, письмо получила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Письмо было отправлено во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в объединение — в частности, его отправили в Китай.

В послании Путина говорится, что Россия уже объявила о решении не размещать эти ракеты в Европе и других регионах, пока от этого будут воздерживаться американская сторона. «Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем», — отмечается в письме.

Также российский президент отметил, что претворение в жизнь моратория на развертывание ракет потребует дополнительных верификационных мер, особенно учитывая то, что на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности. «Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов», — сказано в послании.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. Американские власти заявляли, что российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.