Компания Илона Маска начала рыть туннель в Лас-Вегасе 1 25.09.2019, 22:55

Илон Маск

The Boring Company начала строительство скоростного подземного туннеля Loop.

Первые изображения с места начала подземных работ стартапа Илона Маска уже появились в Интернете, передает «Новое время».

Снимки показывают, что The Boring Company начала отгрузку деталей туннельной бурильной машины в Лас-Вегас с недавно прибывшей на место режущей головкой TБM и смесительной камерой.

На фотографиях изображена тяжелая техника, окружающая участок копания туннельного стартапа, в том числе несколько кранов и что-то, похожее на штабелер. Также была размещена фотография режущей головки туннельной бурильной машины.

Источник, знакомый с текущей деятельностью Boring Company для проекта Loop Convention Center в Лас-Вегасе, недавно сообщил, что активность стартапа начала расти в последние несколько недель. Источник, который попросил остаться анонимным, добавил, что The Boring Company было предоставлено разрешение, после чего стартап начал строительство стены для пассажирской станции системы Loop.

Источник также упомянул, что части машины для бурения туннелей начали прибывать на прошлой неделе, в четверг вечером. Сначала была новая режущая головка, а затем смесительная камера. Обе эти части TБM были сброшены в месте, которое было видно с бульвара Desert Inn.

Большая часть деталей о планах компании Boring по туннелированию системы Las Vegas Loop еще не объявлена.

Добавим, в конце августа основатель и генеральный директор The Boring Company Илон Маск подтвердил, что компания приступит к строительству подводных туннелей для Hyperloop в дополнение к запланированным проектам в Лос-Анджелесе, Чикаго, Мэриленде и Лас-Вегасе.

Маск создал The Boring Company в 2016 году в качестве дочерней компании SpaceX, его частной аэрокосмической транспортной компании. В 2018 году The Boring Company стала отдельной корпоративной организацией, в которой Маск владеет 90% акций, а SpaceX — 6%.