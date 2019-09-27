Соболенко сыграет в финалах одиночного и парного разрядов турнира в Ухане 27.09.2019, 20:30

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка продолжает успешное выступление на турнире в Китае.

В полуфинале девушки, посеянные под 2-м номером, не оставили шансов немке Анне-Лене Гренефельд и голландке Деми Схюрс — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 3 минуты, передает pressball.by.

А.Соболенко (Беларусь) / Э.Мертенс (Бельгия) — А.-Л.Гренефельд (Германия) / Д.Схюрс (Голландия) — 6:2, 6:1

В решающем поединке Соболенко и Мертенс померятся силами с посеянными под 8-м номером китаянкой Йин Йин Дуань и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Ранее Соболенко обеспечила себе место в финале одиночного разряда, где сразится с американкой Элисон Риск.