Соболенко сыграет в финалах одиночного и парного разрядов турнира в Ухане
- 27.09.2019, 20:30
Белорусская теннисистка продолжает успешное выступление на турнире в Китае.
В полуфинале девушки, посеянные под 2-м номером, не оставили шансов немке Анне-Лене Гренефельд и голландке Деми Схюрс — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 3 минуты, передает pressball.by.
А.Соболенко (Беларусь) / Э.Мертенс (Бельгия) — А.-Л.Гренефельд (Германия) / Д.Схюрс (Голландия) — 6:2, 6:1
В решающем поединке Соболенко и Мертенс померятся силами с посеянными под 8-м номером китаянкой Йин Йин Дуань и россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Ранее Соболенко обеспечила себе место в финале одиночного разряда, где сразится с американкой Элисон Риск.