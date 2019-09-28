Александр Кабанов: Наши чиновники - это первобытные люди 28.09.2019, 13:48

Александр Кабанов

Почему власть так боится блогеров?

Брестский блогер Александр Кабанов высказался для «Радыё Рацыя» по поводу того, что в Центризбирком будет запрещен вход блогерам. Напомним, что Лидия Ермошина выступила за то, чтобы в Центризбирком имели доступ только сотрудники аккредитованных при МИД и «центральных» СМИ. А вот блогерам и представителям региональных СМИ, мол, там не место. Члены Центризбиркома единогласно поддержали инициативу Ермошиной.

- Посмотрел, как интернет-сообщество отнеслось к такой инициативе, и вот там Ермошину почти никто не поддержал. Мне одно очевидно - власть боится блогеров, и от нас скрывается. Ведь очевидно, что придется отвечать на неудобные вопросы. Те, кого они приглашают, такие вопросы не зададут.

- Одним словом, повлиять на вас та же Ермошина никоим образом не сможет…

- Власть очень раздражает интернет-пространство, так как это та территория, которая не находится под их контролем. И вот их реакция в ответ. Хотя они прекрасно понимают, что интернет все больше завоевывает мировое информационное пространство и мозги людей.

- У некоторых блогеров подписчиков и на самом деле в разы больше, чем у тех же центральных газет, которым будет разрешено работать в Центризбиркоме. Не так ли?

- Многие наши чиновники - это первобытные люди из прошлого века. Они не изменились, живут своим узким кругом, это очень закрытые люди. И мышление осталось таким же, из того же века. Поэтому, если Ермошина насмехаться над блогерами и не понимает, насколько они популярны и без государственной регистрации, то, не исключаю, что она говорит об этом абсолютно искренне.

Они не знают всех современных процессов, происходящих в обществе. И убедить этих людей невозможно.