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«Баста»: Что происходит на заводе в Светлогорске по ночам

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  • 29.09.2019, 12:46
  • 3,731
«Баста»: Что происходит на заводе в Светлогорске по ночам

Это не фильм про постапокалипсис.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал фотосвидетельства того, как завод беленной целлюлозы в Светлогорске отравляет людям воздух во время работы по ночам.

«Это не кадры из фильма про постапокалипсис, это работает завод беленной целлюлозы в Светлогорске. По ночам, когда никто не видит. Но запах стоит по всему городу», - пишет «Баста».

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