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Композитор раскрыл смысл песни «Третье сентября»

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  • 3.09.2019, 9:40
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Композитор раскрыл смысл песни «Третье сентября»
МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ

Популярная песня стала мемом в социальных сетях.

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.

Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит. По его словам, строка со словами «Третье сентября» идеально легла на музыку композитора Игоря Крутого, а потом «обросла сюжетом и драмой».

71-летний Михаил Шуфутинский - заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Его песня «Третье сентября» стала мемом в социальных сетях.


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