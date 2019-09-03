Белорусский авторынок разделился на две части 1 3.09.2019, 21:24

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В Минске открылся самый крупный автоцентр.

Белорусский авторынок разделился на две части — Renault плюс LADA и все остальные. Рыночная доля альянса в Беларуси — 46%. В 2019 году белорусский рынок занимает 24-е место среди всех, на которых Renault продает автомобили. Год назад мы занимали 30-ю позицию. Для LADA мы — экспортный рынок номер один. Итог такого наступления — открытие в Каменной Горке нового автосалона, где оба бренда будут мирно сосуществовать, передает tut.by.

Новый автоцентр в Каменной Горке занимает площадь 7 тыс. м2, из которых 2 тысячи отдано под шоурум и 3 тысячи — под сервис, где будет 50 постов.

У кого-то может возникнуть вопрос: а как же внутренняя конкуренция? На это представители альянса отвечают, что LADA находится в низкоценовом сегменте, Renault — в среднеценовом диапазоне. Да и размер сегмента достаточен, чтобы оба бренда нормально существовали. Такая концепция позволяет предложить клиенту больше возможностей выбора. Так что нельзя говорить о каннибализме двух брендов.

Основную ставку Renault сейчас делает на свою новинку — SUV-coupe Arkana. Впрочем, традиционные бестселлеры терять позиций, похоже, не собираются. Что касается нового поколения Renault Duster, которое уже продается в Украине и Европе, то версия для рынков России и Беларуси будет отличаться. Поэтому потребуется некоторое время для ее адаптации. Точные сроки выхода не называют.

От LADA же будем ожидать модернизированную версию внедорожника 4×4. Свой кусок пирога должен отхватить и XRAY Cross с вариатором, который в этом месяце уже должен появиться в продаже.