Гол дня: белоруска обвела в стиле Гарета Бэйла и выдала точнейший пас 4.09.2019, 9:12

Белоруски победили со счетом 6:0 сборную Фарерских островов.

В матче квалификации к женскому чемпионату Европы по футболу — 2021 (пройдет в Англии) встречались сборные Беларуси и Фарерских островов, сообщает tut.by.

Белоруски победили на «Борисов-Арене» со счетом 6:0, причем одним из самых красивых оказался третий мяч, который забила Анастасия Щербаченя на 54-й минуте встречи. Точнее, не сам гол, а передача, которая к нему привела. Ее сделала Анастасия Харланова, красиво, в стиле Гарета Бэйла, обведя соперницу и сделав точнейший пас.

На видео ниже атаку можно посмотреть с отметки 3.15: