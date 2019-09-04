Белорусский завод «Юнисон» приостановил сборку электромобилей 4 4.09.2019, 19:57

2,822

Но успел продать пробную партию.

Об этом dev.by сообщил директор ООО «Юнисон Авто» Дмитрий Шелег.

— На данный момент завод не производит электромобили. Сборка остановлена, так как завод находится в завершающей стадии реконструкции. Выпуск электромобилей возобновиться после запуска производства полного технологического цикла, включая сварку и покраску. По оптимистичным прогнозам, это произойдёт в конце года, — рассказал Дмитрий Шелег.

Он также сообщил, что в этом году заводу удалось продать на белорусском и российском рынках пробную партию (несколько десятков) собранных китайских электромобилей Zotye E200EV.

«Юнисон» сертифицировал модель Zotye E200EV в конце 2018 года. Продажи модели на внутреннем рынке стартовали в начале этого года. В этом году завод планировал сертифицировать еще две модели электромобилей — седан и среднеразмерный кроссовер. Потенциальный спрос на электромобили в Беларуси, по оценкам Дмитрия Шелега, составляет около 1,0 тыс. единиц.