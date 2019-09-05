Норвегии прогнозируют нефтяной бум 1 5.09.2019, 22:04

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В норвежской компании Equinor досрочно запускают крупнейшее месторождение нефти в Северном море.

В октябре норвежская компания Equinor ASA начинает разработку нефти крупнейшего в Северном море месторождения Johan Sverdrup, передает liga.net.

Как пишет S&P Global, первый добытый в 1 млн баррелей будет загружен с норвежского терминала Монгстад 9-11 октября. Еще 10 отгрузок, каждая по 600 000 баррелей, ожидается в конце месяца.

Как отмечают в пресс-релизе Equinor, начало добычи перенесли с ноября на октябрь. Сейчас проект находится на стадии завершения тестирования оборудования и систем.

"На первой фазе разработки Johan Sverdrup, ожидаемой летом 2020 года, Equinor рассчитывает, что эксплуатационные расходы будут ниже $2 за баррель. Операционная стоимость барреля составит около $50 в 2020 году, исходя из реальной цены на нефть в $70 за баррель", - отмечают в компании.

Месторождение Johan Sverdrup было открыто в 2010 году шведской компанией Lundin Petroleum, которая до сих пор владеет 20% акций. У норвежской Equinor ASA - 42,6%, Total и BP приобрели миноритарные доли (BP косвенно через свое норвежское совместное предприятие Aker BP). Месторождение оценивается в 2,7 миллиарда баррелей.

В Equinor ранее говорил, что добыча начнется в ноябре и поднимется до уровня 440 000 баррелей в сутки следующим летом, а вторая фаза будет запущена в 2022 году и должна поднять добычу до 660 000 баррелей в сутки.

Однако аналитики утверждают, что бум в нефтедобыче Норвегии продлится недолго, поскольку запасы сырья на старых месторождениях, которые разрабатываются еще с 1970-х годов, истощаются.