Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч 11 5.09.2019, 22:49

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Иллюстрационное фото

Две версии.

Илон Маск прежде дарил электрокары. Но кому? Своей матери и бывшей девушке. Лукашенко в этот ряд никак не вписывается.

Udf.by разбирает нашумевшую историю, в которой много странных загадок.

Как «спалили» Лукашенко

Фото: belta.by

Об истории с шикарным подарком руководителю Беларуси узнали довольно случайно. Ни пресс-служба Александра Лукашенко, ни государственное агентство БелТА о ней не сообщали. Но независимые СМИ обратили внимание на сюжет телеканала СТВ, посвященный выступлению руководителя страны 2 сентября в минской школе №93.

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил», – заявил в какой-то момент Лукашенко школьникам.

Судя по тому, что эту фразу продемонстрировали только на телеканале СТВ и нигде больше, в эфир она попасть не должна была. По всей видимости, сказался человеческий фактор.

Фото: belta.by

Почему в правдивость слов Лукашенко верится с трудом

Во-первых, возникает вопрос: а что же о подарке Илона Маска молчали так долго? О том, что Лукашенко ездит на Tesla стало известно еще два года назад. Тогда это подавалось так, словно руководителю предоставили протестировать электрокар на ограниченное время. Кто предоставил автомобиль – не сообщалось.

Во-вторых, трудно представить, что будь это подарок самого Илона Маска, власти упустили бы возможность сделать из этого пиар-акцию. Один из самых известных и любимых людей планеты хорошо относится к Лукашенко, а его пресс-служба об этом молчит? Представить это почти невозможно.

В-третьих, такие подарки не в стиле Илона Маска. Да, миллиардер прежде дарил электрокары. Но кому? Своей матери и бывшей девушке. Лукашенко в этот ряд никак не вписывается.

И когда пару лет назад Маск встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, их общение прошло без дорогих подарков.

Фото: tccb.gov.tr

Можно даже утверждать, что подобный презент авторитарному лидеру небольшой страны в Восточной Европе ударил бы по репутации изобретателя.

Кстати, не исключено, что если информация дойдет до самого Маска, его компания вынуждена будут выступить с опровержением.

Так кто подарил Лукашенко дорогой электрокар?

В СМИ обращали внимание, что Tesla в той комплектации, которая была представлена руководителю страны два года назад (Tesla Model S P100D), могла стоить от $ 165 тысяч. Лукашенко был в восхищении от техники, он даже хвастался: «Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль».

Так кто подарил Лукашенко дорогой электрокар, если не Илон Маск?

В качестве первой версии можно предположить, что обошлось без доброжелателя, и диктатор Беларуси подарил его сам себе. В СМИ подсчитывали, что за время президентства политик был замечен за ездой минимум на дюжине автомобилей. Автопарк Лукашенко регулярно обновляют. Например, полтора года назад китайские бизнесмены подарили ему электромобиль Geely Emgrand EV.

И можно понять, почему власти не хотят рассказывать о дорогих покупках небогатому населению.

Вторая версия основывается на опыте предыдущих лет. Не единожды сообщалось о дорогих подарках руководителю Беларуси со стороны российских бизнесменов.

Вспомним хотя бы заявление Лукашенко о том, что «Майбах» ему подарил на день рождения «один российский человек». Одно время считалось, что этой персоной был олигарх Михаил Гуцериев.

Кстати, интересное совпадение. Два года назад электрокар Tesla появился во Дворце Независимости в день рождения Лукашенко 31 августа. В этот же день он провел встречу с Гуцериевым.