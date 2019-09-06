Киев может отказаться от белорусского бензина 8 6.09.2019, 14:19

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Меры введут вслед за введением импортных пошлин на российское дизтопливо.

Украина может задействовать ограничительные механизмы для снижения импорта белорусского бензина вслед за введением импортных пошлин на российское дизтопливо, поставляемое по нефтепроводам, рассказал директор ООО «Консалтинговая группа А-95» (Киев) Сергей Куюн в интервью «Вестник Белнефтехима», передает «Белсат».

«Вслед за «дизельными» пошлинами на российское дизельное топливо могут быть введены ограничения на белорусский бензин», – сказал Сергей Куюн.

Эксперт связывает возможные ограничения на импорт белорусского бензина с активизацией НПЗ «Укртатнефть».

По его словам, импорт бензинов из Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 25%, до 315 тыс. тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эксперт объясняет снижение поставок белорусского бензина тем, что «крупнейшие покупатели ОККО, WOG, AMIC — ушли к «Орлен Летува».

«В итоге доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в І полугодии снизилась с 44% до 34%. А Литва нарастила поставки на 79%», – отметил Куюн.

Ограничительная мера в отношении белорусской продукции уже не первый раз вводится Киевом. Так, 21 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о введении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы.

Ранее под запрет попали белорусские калийные удобрения.