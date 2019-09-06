В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва 6.09.2019, 17:56

Фото: TV29.RU

В начале сентября журналисты замерили радиационный фон рядом с понтонами, которые появились на берегу после ЧП.

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Соответствующую информацию передали в Минобороны, «Росатом», Росгидромет и региональное управление Роспотребнадзора.

По данным правительства Архангельской области, «угрозы для жизни и здоровья людей в районе села Ненокса нет».

Ранее издание «Беломорканал» сообщило, что его сотрудники измерили уровень радиации возле двух понтонов, якобы пострадавших от взрыва ракеты с ядерной силовой установкой. По их данным, после появления понтонов на берегу уровень радиации в 150 м от них достигал 750 микрорентген в час, а 31 августа колебался от 70 до 154 микрорентген в час.

8 августа Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском и подтвердило гибель двух человек в результате инцидента. Позже в «Росатоме» рассказали, что жертвами ЧП стали пять сотрудников госкорпорации. Согласно заявлению «Росатома», инцидент произошел в ходе работ, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке».

После взрыва власти Северодвинска выпустили оповещение о кратковременном повышении радиационного фона, впоследствии это сообщение удалили с сайта городской администрации.

По данным Росгидромета, 8 августа шесть пунктов в Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации до 0,45–1,78 микрозиверта (мкЗв) в час при норме 0,11 мкЗв/час. Радиационный фон нормализовался до 0,13-0,16 мкЗв/час к 14:30. Метеорологи сообщали, что в отобранных в Северодвинске пробах нашли техногенные радионуклиды стронция, бария и лантана.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что речь может идти о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник» (кодовое название, принятое НАТО, — SSC-X-9 Skyfall). Эту версию впоследствии поддержал президент США Дональд Трамп, который написал, что «взрыв российского Skyfall заставил многих поволноваться».

В свою очередь, CNBC со ссылкой на источники сообщал, что авария произошла во время подъема ядерной ракеты со дна, а не в ходе нового запуска. Взрыв произошел на судне и вызвал реакцию в поднимаемой ракете, что и привело к выбросу радиации, утверждает собеседник телеканала, знакомый с оценкой случившегося американскими разведслужбами.