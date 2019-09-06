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Беларусь на выезде победила Эстонию

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  • 6.09.2019, 20:55
Беларусь на выезде победила Эстонию

Белорусы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли эстонцев со счетом 2:1.

В Таллинне завершился отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу между сборными Эстонии и Беларуси, передает pressball.by.

Встреча завершилась победой белорусской команды — 2:1.

ЭСТОНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:2

ЭСТОНИЯ: Лепметс — Тенисте, Тамм, Метс, Клаван (к), Пикк — Оямаа (Синявский, 86), Кяйт, Васильев (Дмитриев, 76), Зенев — Сорга (Саппинен, 83).

Запасные: Аксалу, Игонен, Камс, Вихманн, Айнсалу, Лийвак, Крейда, Калласте, Кууск.

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Матвейчик, Политевич, Наумов, Поляков — Яблонский, Маевский — Ковалев (Скавыш, 76), Драгун, Стасевич (к) — Сигневич (Бахар, 64).

Запасные: Климович, Плотников, Золотов, Эбонг, Климович, Бага, Павловец, Печенин, Волков, Шевченко.

ГОЛЫ: 0:1 — Наумов (49). 1:1 — Сорга (54). 1:2 — Скавыш (90+2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Наумов (65). Базар (65).

Турнирная таблица в группе "С": Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Голландия — 3 (2), Беларусь — 3 (5), Эстония — 0 (4).


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