Беларусь на выезде победила Эстонию

Беларусь на выезде победила Эстонию1
- 6.09.2019, 20:55
Белорусы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли эстонцев со счетом 2:1.
В Таллинне завершился отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу между сборными Эстонии и Беларуси, передает pressball.by.
Встреча завершилась победой белорусской команды — 2:1.
ЭСТОНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:2
ЭСТОНИЯ: Лепметс — Тенисте, Тамм, Метс, Клаван (к), Пикк — Оямаа (Синявский, 86), Кяйт, Васильев (Дмитриев, 76), Зенев — Сорга (Саппинен, 83).
Запасные: Аксалу, Игонен, Камс, Вихманн, Айнсалу, Лийвак, Крейда, Калласте, Кууск.
БЕЛАРУСЬ: Гутор — Матвейчик, Политевич, Наумов, Поляков — Яблонский, Маевский — Ковалев (Скавыш, 76), Драгун, Стасевич (к) — Сигневич (Бахар, 64).
Запасные: Климович, Плотников, Золотов, Эбонг, Климович, Бага, Павловец, Печенин, Волков, Шевченко.
ГОЛЫ: 0:1 — Наумов (49). 1:1 — Сорга (54). 1:2 — Скавыш (90+2).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Наумов (65). Базар (65).
Турнирная таблица в группе "С": Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Голландия — 3 (2), Беларусь — 3 (5), Эстония — 0 (4).