Зеленский уволил трех советников 2 6.09.2019, 21:33

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Владимир Зеленский

Президент Украины подписал соответствующие указы.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников президента. Об этом говорится в указах на сайте президента Украины.

Сообщается, что президент Украины постановил уволить Загороднюка, Бородянского и Федорова в связи с тем, что они вошли в новый состав Кабинета министров.

Депутат от партии "Слугу народа" Михаил Федоров стал вице-премьером по вопросам цифровой трансформации, Бородянский возглавил Министерство молодежи, культуры и спорта, Загороднюк стал главой Минобороны.

Напомним, 29 августа Верховная рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Главой правительства стал Алексей Гончарук. Народные депутаты, которые стали членами правительства, написали заявления об отказе от депутатского мандата. Их зачитал спикер Рады Дмитрий Разумков. Кроме того, все члены нового Кабмина приняли присягу.