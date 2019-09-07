Иван Маевский: Мы очень счастливы, что выиграли 7.09.2019, 9:36

Иван Маевский

Полузащитник сборной по футболу прокомментировал победу над эстонцами (2:1).

- За счет чего удалось переломить ход встречи и добыть победу?

– Тяжелая, обоюдоострая игра. Достаточно было моментов и у нас, и у соперников. В первом тайме вообще была равная игра, может, у нас было чуть-чуть больше моментов. Во втором тайме немножко подсели. Они больше контролировали мяч, но не скажу, что создавали много моментов. Да, было опасно, но острых моментов у нас больше было. Главное, что дотерпели, забили в концовке. Это здорово. Ребята бились друг за друга. За счет характера, за счет команды добились положительного результат.

- В какой-то момент второго тайма завелись, был ряд спорных решений со стороны арбитра. Ты однажды даже отмахнулся, не стал слушать его извинения...

– Да, арбитр как-то свистел больше в нашу сторону. Никита играл лицом мяч, игрок опасно шел в него — это, на мой взгляд, не фол с нашей стороны. Были моменты. Но это игра, эмоции. Все нормально. Ты понервничал, а когда ушел с поля, уже, в принципе, спокоен.

- Тебе много пришлось помогать на фланге, потому что Матвейчки шел вперед, и Юра Ковалев. Насколько это сложно?

– Это нормально, когда играешь с двумя опорными полузащитниками. Если высоко высоко поднимаются крайние защитники и полузащитники, ты должен быть готов, что нужно будет больше помогать в этой зоне. Все справились для первой игры, был обновленный состав. Все ребята молодцы, сыграли очень дружно, помогали друг другу. Была интересная равная игра. В концовочке нам больше повезло и мы победили.

- В концовке не тянуло вперед помочь команде? Всеми силами побежать на чужую половину?

– Были моменты, когда я туда бежал, но в этих ситуациях надо немножко с холодной головой оставаться. Когда высоко уходят защитники, надо оставаться в центре. Потому что когда случается потеря, соперник сразу может бежать в свободную зону. Поэтому надо смотреть по сторонам, для этого и есть опыт. Чтобы оставаться сзади, с холодной головой смотреть на ситуацию и помогать в обороне.

- Какие сейчас эмоции, какие ожидания от этой сборной, какие сейчас внутренние ощущения от того, что удалось прервать эту ужасную серию?

– Мы очень счастливы, что выиграли, набрали первые очки в группе. Конечно, сейчас все довольны. Но мы не будем далеко заглядывать. Мы будем двигаться от игры к игре. Будем на каждый матч настраиваться отдельно, готовиться и маленькими шажками, надеюсь, будем двигаться вперед, — сказал Иван Маевский пресс-службе АБФФ.