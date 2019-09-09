Загадки нашей истории: современный иврит родился в Беларуси 9.09.2019, 20:14

Бен-Иехуда Элиэзер

Отец современного иврита Бен-Иехуда Элиэзер родился в белорусских Лужках.

Лужки — хорошо сохранившийся городок бывшего Полоцкого воеводства Речи Посполитой. Зарождался он как частное поместье — боярское, потом шляхетское владение.

Сегодня Лужки окружены широкими высокатравными лугами, от которых, конкретно и получили название. Городок славится костелом в стиле отличительного виленского барокко и классическим дворцом Плятер.

В Лужках родился Элиэзер Бен-Йехуда – знаменитый еврейский деятель, которого называют «отцом современного иврита».

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