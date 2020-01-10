Иран назвал «ложью» обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой 10.01.2020, 13:20

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С заявлением выступил представитель иранского правительства.

Иран отвергает обвинения в сбивании самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран) ракетами, сообщает УНИАН.

Как сообщает американский телеканал CNN, должностные лица США заявили, что Иран сбил украинский самолет двумя ракетами российского производства класса «земля-воздух».

Как отмечает телеканал, в Соединенных Штатах Америки все в большей степени верят, что сбивание самолета было непреднамеренным.

В то же время представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что Иран призвал США подождать результатов расследования катастрофы и отклонил обвинения американских чиновников, что самолет был сбит ракетами.

В частности, эти обвинения в Иране назвали «большой ложью».

«Никто не возьмет ответственность за такую большую ложь, как только станет известно, что это утверждение было сфальсифицировано», - заявил пресс-секретарь иранского правительства.

Рабиеи добавил, что делегация Украины уже находится в Иране.

«Мы также приветствуем участие всех стран, которые потеряли своих граждан в этом несчастном случае», - сказал спикер.

Он отметил, что, согласно международным правилам, участие в расследовании катастрофы могут принять Иран (как страна, где произошла катастрофа), Украина (как страна-владелец самолета), США (поскольку производителем украинского самолета является американская компания Boeing), Франция (где находится производитель двигателя самолета).

Председатель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг заявления о том, что причиной катастрофы украинского самолета стал ракетный удар. Он назвал такие сообщения «нелогичными слухами».

Несколько американских источников, отталкиваясь от данных со спутников и радаров, собранных военными США и разведкой, полагают, что Иран ошибочно сбил украинский самолет.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.