Белорусскую экономику ждет рецессия 8 11.01.2020, 20:31

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Нефтяной конфликт вынуждает экспертов ухудшать прогноз для экономики страны.

Белорусская экономика в наступившем году не вырастет даже на 1%, полагают эксперты Всемирного банка. Это худший результат в регионе. Истоки экономических проблем Беларуси – в неразрешенном конфликте с Россией, сообщает «Независимая газета».

Доклад «Перспективы мировой экономики» Всемирный банк (ВБ) опубликовал в четверг 9 января. Согласно ему, в 2020 году экономика Беларуси может вырасти лишь на 0,9%. Это самый низкий прогноз среди стран Европы и Центральной Азии. Будущий год тоже не принесет стране роста. Эксперты ВБ полагают, что в 2021–2022 годах прирост может составить еще меньше – лишь 0,5%.

Еще сравнительно недавно в аналогичном июньском докладе ВБ прогнозировал, что в 2020 году рост составит более 1–1,3%, а в 2021-м – 1,2%. Эксперты банка поясняют, что основной причиной ухудшения прогноза является отсутствие договоренностей с Россией по поводу компенсации последствий налогового маневра для Беларуси. Летом они полагали, что потери будут компенсированы хотя бы частично. Сейчас стало очевидно, что на это рассчитывать не стоит. Кроме того, аналитики банка обращают внимание на высокий уровень госдолга Беларуси и снижение объемов экспорта (основной объем тоже приходится на Россию). Низкая эффективность нереформированной экономики страны не может генерировать прибыль, а потому внутренний спрос наращивать тоже нет возможности.

Впрочем, в истории Беларуси были длительные периоды, когда экономические власти наращивали внутренний спрос за счет денежной эмиссии. В последние годы правительство, в котором было много экономистов, придерживающихся относительно рыночных взглядов, ушло от этой практики.

Однако в первые дни нового года Лукашенко назначил нового министра экономики взамен ушедшего в вице-премьеры Дмитрия Крутого. Новый глава экономического ведомства Александр Червяков не то что не рыночник, а даже не экономист. Он кандидат технических наук, инженер с аграрным уклоном, окончивший ту же сельхозакадемию в Горках Могилевской области, что и Александр Лукашенко.

Все основные сложности для белорусской экономики идут из России. То, что стороны так и не подписали обсуждаемые целый год интеграционные карты, было очевидно в конце года. Однако его начало принесло еще более неприятный сюрприз – прекращение поставок российской нефти. Около 30% белорусского экспорта – это нефтепродукты, которые идут в Европу и приносят стране валюту. После того как Россия прекратила поставки нефтяного сырья, Беларусь вынуждена была остановить экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить их дефицита на внутреннем рынке.

Официальная информация о том, кто будет поставлять в Беларусь нефть, отсутствует, однако в Минске утверждают, что уже есть соответствующие долгосрочные договора. По неофициальным данным, спасать Беларусь от нефтяного голода будет российский бизнесмен Михаил Гуцериев, который дружен с Лукашенко. Власти Беларуси заявили, что поставки российской нефти уже начались и что в январе они рассчитывают получить 650 тыс. т этого сырья, однако по состоянию на начало недели на Мозырский НПЗ она еще не поступала. Поставки на Нафтан начались вечером 4 января – поступило 26,5 тыс. т нефти, что позволило сохранять лишь минимальную загрузку предприятия. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». В Минске пытаются сохранять оптимизм, продолжают переговоры и рассчитывают урегулировать проблему до конца января.

Напомним, что ситуация для властей осложняется предвыборным периодом: предположительно в августе состоятся президентские выборы и населению обещан рост доходов, а не очередной экономический кризис. Александр Лукашенко снова поручил правительству искать альтернативные источники поставок нефти. Ранее он заявлял, что при отсутствии договоренностей с Россией Минск может начать реверсные поставки саудовской или американской нефти в Беларусь через Польшу, а также «забрать» для этого две трубы магистрального нефтепровода «Дружба». Пока эти процессы тоже в стадии проработки.

Впрочем, 9 января Александр Лукашенко заявил, что Беларусь уже нашла выход из нефтяного тупика. «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли», - сказал он, выступая на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».