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ГАИ нанесла неожиданный удар по «детищу» Лукашенко

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  • 12.01.2020, 12:54
  • 7,310
ГАИ нанесла неожиданный удар по «детищу» Лукашенко

Инспекторы не признают установленное на Geely заводское оборудование.

Каждый автовладелец сам решает, как дополнительно повысить комфорт своего автомобиля, но на такие инициативы ГАИ смотрит по-своему, пишет Автобизнес.

Документ не сработал

Андрей, читатель Автобизнеса, рассказал свою историю: "30 декабря купил у дилера в Солигорске автомобиль Geely. Так как установку тонированных стекол завод не производит, то дилер предложил установить солнцезащитные каркасные шторки на окна задних дверей и на окно 5-й двери. На вопрос, не нарушает ли установка данного типа шторок ПДД, мне выдали подтверждающий документ, что эти шторки являются заводскими, проблем с ними не будет.

При постановке автомобиля на учет в МРЭО ГАИ города Жлобина инспектор при осмотре авто указал, что шторки данного типа являются незаконными, и потребовал их снять, сославшись на ПДД.

На мое возражение и попытку показать документ, выданный дилером и указывающий, что эти шторки являются заводскими, инспектор даже не обратил внимания. Он только добавил, что заводские шторки не вставные, а выезжающие из дверной карты и цепляющиеся на крючок. В общем, шторки мне пришлось снять.

Дальше я решил сходить к начальнику МРЭО. Он меня выслушал, прочитал документ, выданный дилером, и подтвердил, что инспектор на осмотре был прав".

От редакции

Вопросы по поводу установки на автомобили тонировки и различного рода приспособлений вроде солнцезащитных шторок возникали всегда. И петиции направляли в МВД, и создавали различные инициативные группы, продвигающие идею официального разрешения на установку, но ГАИ оставалась непреклонной: подобные приспособления ограничивают обзорность, а значит, угрожают безопасности дорожного движения.

Если мы заглянем в Приложение №4 ПДД "Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении", то там найдем следующую формулировку:

37. На стеклах и (или) в оконных проемах транспортного средства установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.*

Данные требования:

не относятся к нанесенным на верхнюю часть ветрового стекла транспортного средства пленкам, покрытиям или напылениям шириной не более 140 мм, а также к шторкам на окнах автобуса, жалюзи или шторкам на заднем стекле легкового автомобиля при наличии у них с обеих сторон наружных зеркал заднего вида;

не распространяются на транспортные средства, используемые для транспортного обслуживания, сопровождения и обеспечения безопасности должностных лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательными актами.

То есть ГАИ считает установку солнцезащитных шторок внесением изменений в конструкцию транспортного средства, не предусмотренных заводом-изготовителем. Только на заднем стекле автомобиля разрешается такая установка, на задних боковых - нет.

Интересно, что, как следует из официального документа дилера Geely, эти шторки - элемент дополнительного оснащения автомобиля, то есть вполне себе обычный аксессуар, даже имеющий свой номер по каталогу.

Что гласит регламент?

Обратимся теперь к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Там указано, что "внесение изменений в конструкцию транспортного средства" - это установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненная после выпуска транспортного средства в обращение и влияющая на безопасность дорожного движения.

И вот тут есть одно но: согласно этому же регламенту "выпуск в обращение" - это разрешение заинтересованным лицам без ограничений использовать и распоряжаться транспортным средством. Простыми словами это регистрация транспортного средства в установленном порядке. В рассматриваемом нами случае установка заводских, по мнению дилера, шторок прошла до регистрации самого автомобиля, а на этот момент авто еще не считается выпущенным в обращение.

Но при осуществлении регистрационных действий ГАИ руководствуется постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1849, которым принято Положение "О порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств", где в п.3 прописано, что регистрационные действия проводятся органами ГАИ в отношении транспортных средств, за исключением тех, которым запрещается участие в дорожном движении, при наличии условий, указанных в п.37 Приложения №4 к ПДД. А это именно тот пункт Правил, на который мы ссылались чуть выше.

Так что с точки зрения национального законодательства и наших ПДД в ГАИ правы, отказав в регистрации автомобиля Geely c установленными на нем солнцезащитными шторками.

Но опять-таки по регламенту, который обязателен для исполнения всеми странами - членами Таможенного союза (п.4 Приложения №8), транспортное средство должно быть оборудовано стеклами, предусмотренными заводом-изготовителем. В нашем случае установку шторок вроде бы как и предусмотрели, назвав это "заводским элементом оснащения автомобиля", но на безопасность они никак не влияют.

В общем, вопросы установки шторок и тонировки и дальше будут будоражить умы автовладельцев, и аргументов как за, так и против всегда будет хватать.


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