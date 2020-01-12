ГАИ нанесла неожиданный удар по «детищу» Лукашенко 8 12.01.2020, 12:54

7,310

Инспекторы не признают установленное на Geely заводское оборудование.

Каждый автовладелец сам решает, как дополнительно повысить комфорт своего автомобиля, но на такие инициативы ГАИ смотрит по-своему, пишет Автобизнес.

Документ не сработал

Андрей, читатель Автобизнеса, рассказал свою историю: "30 декабря купил у дилера в Солигорске автомобиль Geely. Так как установку тонированных стекол завод не производит, то дилер предложил установить солнцезащитные каркасные шторки на окна задних дверей и на окно 5-й двери. На вопрос, не нарушает ли установка данного типа шторок ПДД, мне выдали подтверждающий документ, что эти шторки являются заводскими, проблем с ними не будет.

При постановке автомобиля на учет в МРЭО ГАИ города Жлобина инспектор при осмотре авто указал, что шторки данного типа являются незаконными, и потребовал их снять, сославшись на ПДД.

На мое возражение и попытку показать документ, выданный дилером и указывающий, что эти шторки являются заводскими, инспектор даже не обратил внимания. Он только добавил, что заводские шторки не вставные, а выезжающие из дверной карты и цепляющиеся на крючок. В общем, шторки мне пришлось снять.

Дальше я решил сходить к начальнику МРЭО. Он меня выслушал, прочитал документ, выданный дилером, и подтвердил, что инспектор на осмотре был прав".

От редакции

Вопросы по поводу установки на автомобили тонировки и различного рода приспособлений вроде солнцезащитных шторок возникали всегда. И петиции направляли в МВД, и создавали различные инициативные группы, продвигающие идею официального разрешения на установку, но ГАИ оставалась непреклонной: подобные приспособления ограничивают обзорность, а значит, угрожают безопасности дорожного движения.

Если мы заглянем в Приложение №4 ПДД "Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении", то там найдем следующую формулировку:

37. На стеклах и (или) в оконных проемах транспортного средства установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.*

Данные требования:

не относятся к нанесенным на верхнюю часть ветрового стекла транспортного средства пленкам, покрытиям или напылениям шириной не более 140 мм, а также к шторкам на окнах автобуса, жалюзи или шторкам на заднем стекле легкового автомобиля при наличии у них с обеих сторон наружных зеркал заднего вида;

не распространяются на транспортные средства, используемые для транспортного обслуживания, сопровождения и обеспечения безопасности должностных лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательными актами.

То есть ГАИ считает установку солнцезащитных шторок внесением изменений в конструкцию транспортного средства, не предусмотренных заводом-изготовителем. Только на заднем стекле автомобиля разрешается такая установка, на задних боковых - нет.

Интересно, что, как следует из официального документа дилера Geely, эти шторки - элемент дополнительного оснащения автомобиля, то есть вполне себе обычный аксессуар, даже имеющий свой номер по каталогу.

Что гласит регламент?

Обратимся теперь к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Там указано, что "внесение изменений в конструкцию транспортного средства" - это установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненная после выпуска транспортного средства в обращение и влияющая на безопасность дорожного движения.

И вот тут есть одно но: согласно этому же регламенту "выпуск в обращение" - это разрешение заинтересованным лицам без ограничений использовать и распоряжаться транспортным средством. Простыми словами это регистрация транспортного средства в установленном порядке. В рассматриваемом нами случае установка заводских, по мнению дилера, шторок прошла до регистрации самого автомобиля, а на этот момент авто еще не считается выпущенным в обращение.

Но при осуществлении регистрационных действий ГАИ руководствуется постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1849, которым принято Положение "О порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств", где в п.3 прописано, что регистрационные действия проводятся органами ГАИ в отношении транспортных средств, за исключением тех, которым запрещается участие в дорожном движении, при наличии условий, указанных в п.37 Приложения №4 к ПДД. А это именно тот пункт Правил, на который мы ссылались чуть выше.

Так что с точки зрения национального законодательства и наших ПДД в ГАИ правы, отказав в регистрации автомобиля Geely c установленными на нем солнцезащитными шторками.

Но опять-таки по регламенту, который обязателен для исполнения всеми странами - членами Таможенного союза (п.4 Приложения №8), транспортное средство должно быть оборудовано стеклами, предусмотренными заводом-изготовителем. В нашем случае установку шторок вроде бы как и предусмотрели, назвав это "заводским элементом оснащения автомобиля", но на безопасность они никак не влияют.

В общем, вопросы установки шторок и тонировки и дальше будут будоражить умы автовладельцев, и аргументов как за, так и против всегда будет хватать.