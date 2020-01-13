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Ученые сделали золото из пластика

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  • 13.01.2020, 9:06
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Ученые сделали золото из пластика

Можно регулировать цвет и твердость нового металла.

Швейцарские ученые разработали форму золота, которая весит в 5-10 раз меньше, чем обычно. Плотность нового металла — 1,7 г/см3, тогда как классического золота — около 15 г/см3, пишет журнал «Нож».

Сверхлегкий металл исследователи получили из белковых волокон, полимерного латекса и нанокристаллов золота. Сначала ученые разработали специальную смесь и создали дисперсию, превращающую соли в гель. Потом воду в нем заменили спиртом и поместили гель в камеру, где спирт смешался с углекислым газом.

В результате эксперимента сформировался однородный аэрогель, который уплотнился под воздействием тепла до нужной формы. Золото сохранило 18-каратную композицию (750 проба).

Получившийся материал обладает свойствами пластика. Например, если его уронить, то звук будет как от пластмассовой вещи, а не металлической. Но его можно полировать, как золото и придавать ему какую угодно форму.

Кроме того, ученые могут регулировать цвет и твердость нового металла. А также заменить латекс в составе на другой пластик, например, полипропилен — тогда должен получиться материал, имитирующий процесс плавления золота.


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