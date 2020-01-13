Названы звезды, подходящие для «колыбели жизни» 1 13.01.2020, 10:01

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И да, Солнца среди них нет.

К настоящему времени мы довольно хорошо знакомы с концепцией так называемой «зоны Златовласки». Она также известна как «зона обитания» или «обитаемая зона» и представляет собой совокупность факторов, благодаря которым на планете может существовать жидкая вода — а значит и среда для зарождения и поддержания белковой жизни, пишет «Популярная механика».

Основной критерий — это расстояние от планеты до ее звезды. Все потому, что избыток теплового излучения приводит к превращению жидкой воды в пар, а недостаток — к замерзанию. Однако, как недавно выяснили ученые, важны не только характеристики планеты, но и ее звезды. Как известно, во Вселенной существует множество разных типов светил, от сверхгорячих и сверхплотных, до почти остывших, едва светящих.

Наше Солнце суть своего рода компромисс между двумя крайностями, а потому его называют «желтым карликом», или звездой G-типа. Удивительно, но, по словам специалистов, даже оно не является «звездой Златовласки». И это при том, что жизнь спокойно развивается на планете Солнечной системы вот уже сотни миллионов лет! Однако астрономы из Университета Вилланова утверждают, что наиболее подходящие звезды в данном случае находятся на одном «шаге» по звездной диаграмме. Это так называемые звезды Герцшпрунга-Рассела, известные также как звезды К-типа.

Размер зоны Златовласки в зависимости от типа звезды Размер зоны Златовласки в зависимости от типа звезды

Как видно, у светил G-типа радиус самый большой — но и живут они крайне недолго

Типичная звезда К-типа — оранжевое светило, излучающее на более «щадящем» уровне. Стоит сразу отметить, что исследователи не утверждают, что планеты на орбите таких звезд (а их в космосе немало) обязательно будут обитаемы. Ни один современный прибор не в силах доказать это, разве что гипотетические пришельцы сами не вывесят огромный транспарант размером с пару-тройку звездных систем. Современная наука пытается ответить на ряд других, не менее важных вопросов. Возможно ли существование жизни в других солнечных системах? Жизнь — это аномалия или закономерное явление? Есть ли у нас шанс отыскать «второй дом» даже в отдаленной перспективе? Сужение круга поисков до звезд определенного типа существенно облегчает нам поиск ответов.

Хотя потенциально обитаемых звезд К-типа в известной части Вселенной немного, они встречаются чаще, чем звезды G-типа. При этом почти 1000 таких звезд находятся на расстоянии всего в 100 световых лет от Солнца. Более того, в среднем каждому такому светилу примерно 10 миллиардов лет, в то время как нашему — всего около 4,6 миллиардов. С учетом того, что сложные формы жизни возникли на Земле примерно 500 миллионов лет назад, уже через миллиард земных лет планета станет непригодной для жизни. Все дело в том, что Солнце начнет расширяться, уничтожая комфортные условия для жизни.

Есть еще один любопытный кандидат на «обитаемую зону» — красные карлики. Но они встречаются редко, а кроме того любят интенсивно излучать потоки радиации, которые лишают близлежащие планеты даже намека на атмосферу и, как следствие, на жидкую воду.

А вот звезды К-типа живут от 25 до 80 миллиардов лет, и ведут себя намного спокойнее. Именно планеты, вращающиеся вокруг таких звезд, на сегодняшний день считаются наиболее пригодными кандидатами для поиска внеземных форм жизни. Так, система Kepler-442 — это не просто планета, но и звезда, которые выполняют все условия для возникновения потенциальной «зоны Златовласки».

Но найдем ли мы во Вселенной другие формы жизни? Это покажет лишь время. У человечества его не так много, какими бы оптимистичными не казались прогнозы, так что следует поторопиться.