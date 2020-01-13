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Минск и Москва не договорились о тарифах на транзит нефти

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  • 13.01.2020, 13:31
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Минск и Москва не договорились о тарифах на транзит нефти

Переговоры будут продолжены.

Федеральная антимонопольная служба РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в понедельник не договорились о тарифах на транзит российской нефти через территорию республики, проведут очередные переговоры в ближайшее время, сообщает БелТА.

"Представителям антимонопольных ведомств Беларуси и России не удалось сегодня достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны. Переговоры будут продолжены в ближайшее время".

Напомним, Россия и Беларусь не смогли договориться по ценам на нефть. На данный момент поставки нефти в Беларусь остановлены. Минимальное количество нефти в Беларусь поставляет близкий к Лукашенко российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Многие независимые эксперты считают, что целью «нефтяного ультиматума» Кремля является заставить Лукашенко не идти на президентские выборы.


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