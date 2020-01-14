Абхазия и бумеранг из ОРДЛО 14.01.2020, 14:07

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ФОТО: AP

Что произошло в реальности?

Как говорится: с почином – первым квазиобразованием, получившим «ОРДЛОвский бумеранг» стала Абхазия, в которой события развиваются довольно мягко, но сам факт, который можно считать предтечей других, более жестких и кровавых событий – свершился, пишет «Информационное сопротивление».

Первопричиной процесса является создаваемый Россией «пояс нестабильности» вокруг себя, с целью влияния на страны, получившие независимость после развала СССР. При этом Кремль, в основном, опирался на «полукриминальный» элемент, забывая, к чему, в свое время, привел аналогичный эксперимент Ленина, например, с Котовским – ситуация рано или поздно выходит из-под контроля.

Действительно, суть событий, произошедших в Абхазии заключается в вполне простом и банальном факте: одна криминальная группировка скорее всего де-факто сменила во власти другую, а, выражаясь их языком, ситуация была «разрулена смотрящими от Кремля» В.Сурковым и Р.Нургалиевым. Господи, до чего же дожились….

Хроника событий в Абхазии

Протестный митинг в Сухуми начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра, а его причиной послужила серия событий, которые происходили в стране в последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в «президенты» Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах. Затем митингующие направились в сторону администрации «президента», выражая недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в которой участвовал экс-сотрудник охраны «президента» Абхазии.

Митингующие стали выдвигать требования об отставке «президента» и назначении новых выборов. Сотни протестующих взяли здание администрации «президента» штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа. После этого «президент» Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером того же дня группа депутатов передали Хаджимбе требования митингующих, затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением «президенту» о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимбы выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие удерживали здание Администрации «президента» всю ночь, а на утро митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста, что привело к полной блокировке входа в здание.

Ситуация стала проясняться в момент, когда руководство охранявших президентский дворец сотрудников МВД и СОБР заявило, что: «главная задача сотрудников правоохранительных органов — не допустить столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти». Заметьте, никак не «восстановления правопорядка», например.

Да, еще были всплески, которые свидетельствовали: руководство Абхазии считало, что оно захватило власть если не навсегда, то надолго, например, Секретарь Совета безопасности Мухамед Килба, комментируя события в стране, не исключил сценария силового развития событий в Сухуми. Он отметил, что выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации «президента» Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено.

Кем себя возомнили эти люди – сложно сказать, но опыт их «Донбасского зеркала» — Захарченко и Плотницкого похоже их ничему не научил, зато кто они на самом деле есть популярно рассказали приехавшие в Сухуми «эмиссары» Кремля. Разговор шел в духе: ты — никто, и звать тебя никак, а когда тебе предлагают вариант «Плотницкий» вместо «Захарченко» это – предложение, от которого просто невозможно отказаться.

«Пободавшись», в основном для виду еще некоторое время, «законноизбранный президент независимой страны» подал в отставку. Как заявил вице-президент страны А.Барциц, который сам вскоре так же подал в отставку: «Его решение уйти — взвешенное решение. После такого мужественного шага идти во власть, я считаю, было бы неправильно. Пусть придут те политики, которые реально смогут объединить наш народ».

Причем сложно сказать, как оно было в реальности, но один вопрос пока остается без ответа – «хромая утка» В.Сурков, возможно ситуацию и не «разрулил», ведь все эти решения были приняты все-таки после того как в Абхазию прибыл заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в составе российской делегации с представителями силовых и правоохранительных структур. Видимо, все же именно они «доходчиво» объяснили Хаджимбе суть планов «А» и «Б», и чем именно «Плотницким» быть лучше, чем «Захарченко», ведь «украинские ДРГ почти всесильны – могут и до Сухуми добраться».

Донбасский след

Позвольте не распыляться на «банальщину». Да, Ахра Авизба «воевал» на Донбассе на стороне так называемой «днр», вернее, как воевал – скорее специфически осуществлял функции «военной полиции» — руководствуясь командой из Москвы «можно», «поддерживал порядок» на временно оккупированных территориях путем «экспроприации» у местного населения «излишков ценностей».

В общем – пешка в чужой игре, просто человек и стоящая за ним криминальная группа воспользовались ситуацией и «заработав» на Донбассе, смогли бросить вызов абхазскому «первому», который живя на российских дотациях, нормального «общака» или личного «золотого запаса», называйте как хотите, создать так и не смог. Косвенно это, конечно, свидетельствует о степени разграбления ОРДЛО, но сейчас не об этом, и даже не о противостоянии Авизба – Хаджимба, в Абхазии кроме них есть те, кто явно намного «покруче» будет: например, ГРУ Генштаба РФ и ФСБ…

Вначале событий в Москве не совсем поняли, что происходит, из-за многолетней войны между ведомствами у ГРУшников возникло подозрение, что события в Сухуми — это попытка передела влияния в пользу ФСБ.

Даже «пролубянский» глава «Эхо Москвы» Венедиктов высказался в духе: «Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии» намекая… на что, кстати?

Видимо стоит немного углубиться в «историю процесса». Сразу после того, как стало понятно, что решить поставленную Кремлем задачу: «поднять жителей Донбасса» на войну с Украиной с целью начала в ней «гражданской войны» решить не удалось, стал вопрос: а кто собственно тогда будет воевать?

В.Сурков пошел по простому пути: являясь, «куратором» кроме Украины еще и Абхазии и Южной Осетии с помощью «дружественного ему» ГРУ Генштаба РФ организовал приток на восток нашей страны «воинов-освободителей», который в реальности в своем государстве являются «отбросами общества» или откровенными бандитами. Причем явление стало довольно массовым ведь где еще можно безнаказанно грабить? Авизба, конечно менее известный чем «Гиви» или «Моторолла» персонаж, зато живым остался и даже на родину вернулся.

Все бы как говорится ничего, для «русского мира» все вполне нормально, если бы не одно но: не только лично В.Сурков и ГРУ «такие умные», в распределение «донбасских денег» включилось ФСБ, что и вызвало очередной виток войны уже между ними. Более того, этих денег, судя по всему и сейчас, после основной фазы разграбления Донбасса довольно много, еще не все заводы вывезли в РФ или порезали на металлолом, да и уголек, все-таки миллионы тонн, а шахтерам можно особо не платить, если что – «на подвал» и все.

Сейчас война между башнями Кремля за влияние на восток и всю Украину находится в активной фазе новый претендент на «смотрящего» М.Бабич изучает все программы финансирования российского влияния в СНГ за 10 лет, чтобы определить бенефициаров масштабного разворовывания средств на Донбассе. Да, официальная его должность незначительна — первый заместитель Министра экономического развития РФ, но у В.Суркова вообще «советник», в России такое никогда не мешало быть «куратором», с соответствующими полномочиями. А крали именно «сурковцы», причем много и не факт, что ко всему привыкший Путин на ситуацию не отреагирует, тут пятьдесят на пятьдесят, а переместиться из теплого кабинета в холодную камеру никому не хочется.

Именно поэтому первая реакция в Москве и была: ГРУ и ФСБ начали новый виток войны за Абхазию, последний, кстати, реальный и единоличный актив Суркова, тем более, что это произошло не впервые, события имеют предысторию.

«Выборы» президента Абхазии

Летом 2019 года в Абхазии прошли выборы «президента» непризнанной республики, назовем их именно так, хотя понятно, каким именно был избирательный процесс на фактически оккупированной Россией территории. В ходе президентской гонки вначале сложилось впечатление, что «республика» выходит из-под контроля, по крайней мере ГРУ Генштаба и Суркова, поскольку практически все время лидирующие позиции занимал «темная лошадка» Шамиль Адзынба.

Шамиль, конечно человек в Абхазии известный, в свое время был и.о. премьер-министра, вот только по некоторым данным даже российские спецслужбы, державшие под контролем всех кандидатов в президенты включая их финансирование в т.ч. из-за рубежа с «поименными списками всех посредников» вначале не знали, кто именно спонсирует данный проект.

Когда начали появляться некоторые оценки, что такая ситуация сложилась в силу усталости абхазов от строительства светлого будущего «русского мира», который, по их мнению, тесно привязан к «сурковским» кандидатам Олегу Аршбе и Раулю Хаджимбе, в Москве началась временная «тихая паника», ведь «ничейного» «президента» Абхазии с точки зрения российских спецслужб быть не может.

В тех выборах в итоге «победил» Хаджимба, вот только сам их ход по «российским лекалам», когда выигрывает не тот, за кого больше проголосовали, а «кто нужен» создал еще одну «точку напряжения» в абхазском обществе, что в том числе также повлияло на события января 2020. Результат – суд результаты выборов «президента» отменил и назначил новые на 22 марта 2020 года. Хаджимба уже заявил, что участия в них принимать не будет.

Что произошло в реальности

В Москве быстро поняли, что если абстрагироваться от красивых фраз и перевести с «дипломатического» языка на обычный русский, в Абхазии произошло вполне банальное для «серых», никем не признанных «государств», строящих «русский мир» событие – один из криминальных кланов стал настолько влиятелен, что почувствовал возможность сменить другой и «удачно возглавили и разрулили процесс». Действительно, после первоначальной легкой паники в Москве, все дальнейшие события произошли под «патронатом» Кремля, который, как бы был вынужден согласиться с происходящим, тем более «новые», они проверенные – на Донбассе за Россию «кровь проливали».

Причем это не важно, что основной задачей возможно нового «теневого лидера» Абхазии Ахры Авизбы в ходе становления «русского мира» на Донбассе являлся «отжим» машин и другие виды подобного «бизнеса», это – неважно, главное – человек свой, проверенный. А три чемодана компромата на него у российских спецслужб, в будущем его еще и покладистым сделают.

В таком контексте действительно, разве не все равно кто именно в президентском дворце в Сухуми сидит? Результат – одинаков, как для Кремля, так и для самих абхазов, хотя для последних разница все же есть, люди «русского мира», прошедшие Донбасс несколько по-другому воспринимают, страшные для цивилизованного общества вещи, например, «на подвал» имеет немного другое значение…

Что дальше?

События в Абхазии четко показывают: на постсоветском пространстве идет формирование нового тренда – народы хотят, чтобы старая элита менялась на новую с помощью так называемой «сменяемости власти». Только вдумайтесь, по сути, большинством стран и непризнанных «республик» много лет правят одни и те же люди, причем, под идейным руководством Москвы, загоняя их граждан в реальную нищету.

В таком контексте, мини-революция в Абхазии, скажем прямо, приведшая к смене «президента» страны, может рассматриваться как схождение в точке фокуса интересов людей, претендующих на статус новой элиты и Москвы, которой проще поменять Хаджимбу чем начинать в «республике» гражданскую войну. Как думают «кремлевские стратеги», так и волки будут сыты и овцы целы.

Позволим не согласиться, смена во власти одного криминального клана на другой на время ситуацию успокоит, но ненадолго, ведь без выхода из «русского мира», превращенную Россией в руины некогда цветущую территорию не восстановишь, даже если этого очень хочется на словах.

А вот «катализатором процесса», безусловно, стали «участники боев на Донбассе» из Абхазии, став эдаким «бумерангом», разрушив спокойную жизнь старой абхазской элиты. То же самое, но в свое время ожидает и Россию, ведь там «ополченцев» еще больше, да и российская элита фактически сама провоцирует протесты тем, что не может отказаться от ограбления населения своей страны, поэтому результат будет намного трагичнее. Пока этого не случилось, в Абхазии, как и на всем «постсоветском пространстве», ничего в лучшую сторону не изменится, так что – ждем…