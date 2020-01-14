Помощник Зеленского допустил, что украинский самолет могли сбить преднамеренно 14.01.2020, 17:55

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Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

Работа специальной комиссии продолжается.

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате ошибки, следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно.

Об этом помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил "Украинской правде".

"Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты.

Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом".

Ермак добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.

Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.