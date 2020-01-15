Что общего у наставника минского «Динамо» с председателем колхоза из анекдота? 5 Михаил Миронович, «Солидарность»

15.01.2020, 9:49

2,010

КРЭЙГ ВУДКРОФТ

ФОТО: PRESSBALL.BY

Интересные параллели.

14 января минское «Динамо» проиграло очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги, уступив ЦСКА в Москве – 1:5.

В самом результате ничего удивительного нет. «Динамо» в этом сезоне проиграло 37 матчей из 48 и занимает последнее место в сводной таблице чемпионата КХЛ.

Умиляют, однако, комментарии главного тренера минчан Крэйга Вудкрофта после матча. Вот сокращенная версия сказанного коучем:

- Единственная возможность дать себе шанс на победу в этом матче была в том, чтобы активно играть в давление, отлично кататься, играть быстро и надежно. И мы делали это в первом периоде. Всего одна небольшая ошибка в зоне защиты — и мы уже уступаем 0:1.

Во втором периоде мы играли также хорошо, даже контролировали ход игры в некоторые моменты, но, опять-таки, допустили одну незначительную ошибку, где-то начали слишком уважать оппонента, и счет стал уже 0:2.

В третьем периоде мы продолжали бороться, не опускали руки, смогли сократить разницу в счете, но снова начали проявлять слишком много уважения, стали давать больше пространства и времени для «армейцев», и они снова заставили нас заплатить за это.

А теперь сравните слова Вудкрофта с известным советским анекдотом и попытайтесь найти 10 отличий.

Председатель колхоза на собрании:

- В прошлом году мы посеяли сто га пшеницы. Всю пожрал поганый суслик.

В этом году мы посеяли двести га пшеницы. Всю пожрал поганый суслик.

В следующем году мы посеем триста га пшеницы. И пусть этот суслик подавится!

Михаил Миронович, «Солидарность»