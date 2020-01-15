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СМИ: Порошенко хочет стать главным оппозиционером в Украине

  • 15.01.2020, 12:57
СМИ: Порошенко хочет стать главным оппозиционером в Украине
Петр Порошенко

Это помогло бы ему избежать преследований.

Пятый президент Украины Петр Порошенко пытается стать главным оппозиционером, надеясь избежать преследований

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на одного из бывших ключевых соратников бывшего президента

Порошенко целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии "Голос". а его стратегическая задача на ближайшее время – стать "оппозиционером №1", чтобы избежать преследований.

"Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне. Петро реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить", – заявил источник.


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