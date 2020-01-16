Гарри Погоняйло: Провести расследование после признаний Гаравского могут и европейские страны 16.01.2020, 10:37

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Юрий Гаравский

фото: dw

Что изменилось после публикации сенсационного интервью экс-бойца СОБРа?

Возобновление уголовного дела об исчезновении экс-главы МВД Юрия Захаренко, слова Лукашенко про "вброс" и "провокацию", обыск у правозащитника Олега Волчека - таковы некоторые из последствий обнародованного месяц назад расследования Deutsche Welle, в основу которого легло интервью экс-бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ Юрия Гаравского.

Гаравский признался, что по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко весной и осенью 1999 года участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко - бывшего министра внутренних дел Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Что изменилось в Беларуси после признаний Гаравского - у Deutsche Welle.

Юрий Гаравский во время интервью DW

После выхода публикации Deutsche Welle Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела по факту исчезновения Юрия Захаренко, о чем уведомил правозащитника Олега Волчека, который представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси. В беседе с Deutsche Welle Волчек рассказал, что хотя дело возобновили уже на следующий день после выхода интервью Гаравского, документы из СК ему прислали только через неделю. "Сейчас о том, как идет расследование, нам ничего не известно. Мы в абсолютном неведении, чем занимаются следственные органы", - сообщил правозащитник.

15 января стало известно, что Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по делу об исчезновении в 1999 году экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который оказывал поддержку оппозиции. Об этом Deutsche Welle сообщила супруга Красовского Ирина.

Власти пытались надавить на адвоката семьи Захаренко?

Сам Олег Волчек, принявший участие в съемках фильма-расследования Deutsche Welle, после его выхода столкнулся с давлением со стороны властей Беларуси. В его квартире дважды проводился обыск по уголовному делу, открытому в связи с найденной в реке Свислочь сумкой с конечностями человека. Волчек сразу заявил о своей непричастности к происшедшему.

Олег Волчек

И хотя обвиняемый в убийстве женщины, чьи останки нашли в реке, уже задержан и Волчек больше вне подозрений, правозащитник уверен, что власти Беларуси пытались оказать на него давление. "Случайных неслучайностей не бывает, - указал он. - Думаю, это было связано с моей правозащитной деятельностью и участием в фильме Deutsche Welle. Возможно, кому-то не понравились мои комментарии".

С ходатайством о возобновлении уголовного дела в СК обратилась также и Светлана Завадская, жена похищенного в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Однако 7 января из СК ей ответили, что оснований для допроса новых свидетелей не видят. Завадская назвала этот ответ "циничной отпиской". Следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовскому также пока не возобновлено.

Провести расследование после признаний Гаравского могут и европейские страны

Правозащитник Гарри Погоняйло полагает, что белорусские власти только формально возобновили уголовное дело по пропаже без вести Захаренко: "На самом деле предпринимать серьезные шаги правоохранительные органы не собираются - это было сделано только для того, чтобы их потом никто не обвинил в бездействии и отсутствии реакции на публикации в СМИ".

Гарри Погоняйло

Вместе с тем Погоняйло, в прошлом адвокат, отмечает, что помощь в расследовании событий 20-летней давности может оказать, используя принцип универсальной уголовной юрисдикции, и та европейская страна, где сейчас попросил убежище Юрий Гаравский. Согласно этому принципу, судить за преступления против человечности (к ним относятся и насильственные исчезновения) может любое государство - независимо от того, где произошло преступление и какое гражданство имеют жертвы и преступники.

"Поэтому потерпевшие в деле исчезнувших политиков, например, живущая в Германии дочь Юрия Захаренко Елена, могут обратиться в немецкий суд с просьбой о расследовании признаний Гаравского, - поясняет Погоняйло. - Конечно, в дальнейшем это потребует сотрудничества с белорусскими властями и тогда станет понятно, насколько они заинтересованы в расследовании дела".

По мнению Погоняйло, суд над Юрием Гаравским создаст прецедент, на основе которого впоследствии можно будет провести суды (пусть и заочно) над другими фигурантами дела. "Однако для этого необходима политическая воля европейских стран", - подчеркнул правозащитник.

Реакция Запада на расследование Deutsche Welle пока сдержанная

Несмотря на то, что признания Гаравского бросили тень на президента Лукашенко, на отношения Минска с западными партнерами расследование Deutsche Welle пока никак не повлияло. 8 января Беларусь и Евросоюз подписали долгожданные соглашения о либерализации визового режима и реадмиссии.

Ранее, 4 января, в Минск собирался посетить госсекретаря США Майк Помпео. Правда, его визит был отложен из-за ситуации на Ближнем Востоке. МИД Германии призвал к всестороннему расследованию обстоятельств исчезновения оппозиционных политиков в Беларуси, добавив, что принял к сведению освещение этой темы.

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что основная причина отсутствия жесткой реакции Запада на расследование Deutsche Welle заключается в том, что, по его выражению, эта тема уже отыграна. Политолог напомнил, что все еще остающиеся в силе санкции со стороны США и Евросоюза в отношении Минска касаются именно белорусских фигурантов дела об исчезнувших 20 лет назад оппонентах Лукашенко.

"Проблема давно известна, отношение к ней в виде санкций было высказано. Но так как новых фактов или прямых доказательств причастности Лукашенко к делу нет, то и новой реакции не последовало", - добавил Казакевич. По его мнению, одна публикации сама по себе не в состоянии повлиять на отношения Минска и Запада. “Беларусь и США с Евросоюзом сделали значительные инвестиции в улучшение отношений, и никто не хочет терять достигнутый уровень", - заключил политолог.