Леонид Злотников о нефтяном кризисе: Теперь Россия не уступит 17.01.2020, 17:08

Леонид Злотников

Кремль занял жесткую позицию.

В отсутствие прогресса в переговорах с Россией о поставках нефти Беларусь ищет альтернативные варианты. Как ранее сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, идут переговоры с Украиной, Польшей, странами Балтии, Казахстаном и Азербайджаном.

Как отмечает в комментарии для «Радыё Рацыя» экономист Леонид Злотников, Москва заняла очень жесткую кпозицию и требует соблюдения договора о так называемом союзном государстве:

- Я думаю, что сейчас Россия не уступит. У нее сейчас настроение такое: нет идете, так почему мы вас должны кормить? Политически Путину ставится подножка. Хотя ранее речь шла о том, что да, мы в одном союзе, мы братья. А когда дошло до того, чтобы немного поступиться властью по отношению к тому, кто тебя кормит, здесь уже в сторону. Я не сторонник интеграции. Россия также идет по неизвестному пути. Куда она идет? Ничего хорошего не будет. Если интегрироваться - то на Запад.