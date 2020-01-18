В Беларуси перестанут выдавать сертификаты о прохождении техосмотра 18.01.2020, 19:25

Сертификаты перестанут выдавать с 1 апреля.

Накануне нового года Лукашенко подписал указ №492, который, помимо всего прочего, отменяет необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении гостехосмотра.

Как сообщил Владимир Пиульский, заместитель директора УП "Белтехосмотр", до 1 апреля, то есть еще три месяца с момента официального опубликования указа, сертификат будет выдаваться, пишет sb.by. После этой даты на руки водители получат разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.

Впредь при проверке документов водитель будет обязан предъявлять инспектору ГАИ только это разрешение, которое, к слову, уже не надо наклеивать на лобовое стекло. На протяжении последних двух лет "Белтехосмотр" регистрирует этот документ в цифровом виде в онлайн-режиме. К слову, за прошлый год по всей стране выдано 1.150.212 разрешений на допуск к участию в дорожном движении, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году.

"Сертификат о прохождении техосмотра отменен, и это правильно: он стал анахронизмом", - рассуждает Владимир Пиульский.

Управляя транспортным средством, водителю при себе необходимо иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, и разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Напомним, что для физических лиц произошло еще важное изменение: медсправка при прохождении ТО теперь не требуется. Отменена и необходимость оформления талона к водительскому удостоверению.