Путин пообещал «заткнуть поганый рот» некоторым за бугром 15 18.01.2020, 22:03

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Об этом президент РФ заявил на встрече с ветеранами.

На встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, сообщает РИА «Новости».

«Мы заткнём поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал Путин.