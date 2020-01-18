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Путин пообещал «заткнуть поганый рот» некоторым за бугром

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  • 18.01.2020, 22:03
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Путин пообещал «заткнуть поганый рот» некоторым за бугром

Об этом президент РФ заявил на встрече с ветеранами.

На встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, сообщает РИА «Новости».

«Мы заткнём поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал Путин.


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