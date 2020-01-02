Что общего у кота с похмельем? 2.01.2020, 8:50

Выражение появилось с легкой руки Гете.

Похмелье, или, выражаясь медицинским языком, последствия алкогольной интоксикации, - явление далеко не новое и не редкое. Далеко не каждый в состоянии определить свою норму дозволенного: чтобы захмелеть, одному достаточно двух стаканов пива, другой же и с бутылкой водки справится без тяжелых последствий, пишет dw.com.

Еще во времена знаменитого Иоганна Вольфганга Гете (Johann Wolfgang von Goethe) в языке немецких студентов появился эвфемизм Katzenjammer - дословно "кошачье мяуканье" или "кошачий концерт" - вместо Kotzenjammer (что означает "страдать от тошноты и рвоты после изрядной дозы спиртного"). Да, и в те времена студенческие вечеринки частенько выходили за пределы просто веселого застолья - со всеми вытекающими из этого последствиями на следующее утро.

Неудивительно, что похмельный синдром, связанный с головной болью и неприятными ощущениями в носоглотке, в Германии окрестили подходящим к понятию Katzenjammer словом Kater, прямое значение которого - "кот". "Ich habe einen Kater" (дословно: "У меня - кот") - это немецкое выражение сигнализирует о состоянии похмелья. Слово Kater, в свою очередь, созвучно устаревшему сегодня медицинскому понятию "катар" (по-немецки Katarrh), которое описывает воспаление слизистой оболочки, например, полости рта и верхних дыхательных путей.

Прививка от "кота"

Прямой связи между заболеванием дыхательных путей и похмельем нет, утверждают медики, а вот ощущения и в том и в другом случае более чем неприятные. Но это состояние можно предупредить, приняв надлежащие меры.

Под "прививкой" от похмелья врачи подразумевают соблюдение всего трех правил: во-первых, прежде чем выпить стаканчик-другой, следует плотно закусить. Во-вторых, полезно заранее определить собственный лимит и не забывать "разбавлять" выпитое безалкогольными напитками: то есть пить и воду, и сок, и чай. Наконец, в третьих, лучше не смешивать различные сорта алкоголя, а выбрать один по вкусу.

Антипохмельный завтрак

Антипохмельный завтрак: хлеб с сыром, батон, селедка, соленые огурцы, лук, помидоры...

Но если все предупреждения ни к чему не привели и похмелье все-таки наступило, способов облегчить это состояние более чем достаточно.

Как избавиться от синдрома похмелья

С расхожим мнением о том, что лучше всего просто опохмелиться, то есть выпить стаканчик-другой чего-нибудь покрепче, врачи категорически не соглашаются. Более того, они предупреждают об усугублении алкогольного отравления. В таком случае не поможет и пресловутая таблетка аспирина: алкоголь и медикаменты, по мнению медиков, - опасная смесь, которая может вызвать непредсказуемую реакцию.

А потому лучший метод снизить содержание алкоголя и вредных веществ в организме - что-нибудь съесть. Лучше всего плотно подкрепиться и тем самым восполнить острую нехватку витаминов, израсходованных на противостояние отравлению спиртным.

В Германии, например, предпочитают выпить чашку горячего бульона, съесть бутерброд с селедкой, с сыром или колбаску с горчицей или тертым хреном. Подойдут и остатки холодного жаркого или заправленный растительным маслом и уксусом салат (например, морковный или свекольный) и соленый крендель (Bretzel). В южных регионах Германии нередко "опохмеляются" тарелкой наваристого супа - айнтопфа (Eintopf), напоминающего рассольник с копченым салом или колбаской, солеными корнишонами и чесноком. От молочных продуктов, майонеза и сладкого лучше воздержаться, советуют специалисты. Чудеса творит и чашка крепкого кофе или чая, а идеальным напитком от похмельного "кота" можно считать томатный сок.

Подкрепившись, необходимо как следует отдохнуть. Перед тем, как лечь спать, важно проветрить помещение, еще лучше - спать с открытым окном. Сон - лучший лекарь от самых разных невзгод, уверены медики, и, особенно от похмелья, ведь во сне у нашего организма оптимальные условия для процесса регенерации.

Восстановиться душе и телу, а также избавиться от "тяжелой головы" помогает и движение. Полезно просто прогуляться на свежем воздухе, но еще лучше - расчистить дорожки от выпавшего ночью снега…