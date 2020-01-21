В США опубликовали топ странных вещей из аэропортов 21.01.2020, 17:40

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Здесь есть чему удивиться.

Служба транспортной безопасности страны составила список необычных находок 2019 года, которые были конфискованы у пассажиров в разных аэропортах страны, сообщает delfi.ee.

На десятом месте оказались три самурайских меча, которые были конфискованы в аэропорту Сан-Хосе. «Этот слишком большой, этот маленький, а этот в самый раз. Но я возьму все три», — шутят сотрудники службы безопасности по этому поводу.

На девятом месте оказалась сигнальная ракета из аэропорта Анкориджа, на восьмом — пистолет-пулемет и нож из Майями. Выбивается из этого ряда обладатель седьмого места — подушка безопасности, которую забрали у пассажира в аэропорту Орландо. Странность этой вещи в том, что подушка полностью окантована железом. «Эта экстра-защита никому не причинит боли, правда же?» — иронизируют служащие.

Места с 6 по 3 заняли электропила, машинка для пирсинга, пулемет и ошейниковая змея. Второе место у мясницкого ножа.

Пальма первенства досталась пассажиру, который пытался провезти мешок лосиного помета, который он собрал на память о своем путешествии на Аляску.