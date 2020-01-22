Власти Китая заявили о мутации и распространении нового коронавируса

Власти Китая заявили о мутации и распространении нового коронавируса4
- 22.01.2020, 9:17
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Число летальных случаев увеличилось.
Заместитель госкомитета Китая по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь заявил об угрозе мутации и распространения нового коронавируса.
Об этом сообщает ВВС.
Также возросло число зарегистрированных случаев заболевания и смертей от вируса.
«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», — заявил Ли Бинь.
Напомним. 21 января был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом из Китая в США.
Американские ученые сообщили, что на разработку вакцины потребуется несколько месяцев.
Новый вирус уже распространился на Таиланд, Японию и Южную Корею, на Тайвань.
Ученые предполагают, что основным носителем вируса являются животные, но он может передаваться от человека к человеку. Он поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или нервную систему, может вызывать бронхит и пневмонию.