Власти Китая заявили о мутации и распространении нового коронавируса 4 22.01.2020, 9:17

2,570

ФОТО: EPA

Число летальных случаев увеличилось.

Заместитель госкомитета Китая по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь заявил об угрозе мутации и распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Также возросло число зарегистрированных случаев заболевания и смертей от вируса.

«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», — заявил Ли Бинь.

Напомним. 21 января был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом из Китая в США.

Американские ученые сообщили, что на разработку вакцины потребуется несколько месяцев.

Новый вирус уже распространился на Таиланд, Японию и Южную Корею, на Тайвань.

Ученые предполагают, что основным носителем вируса являются животные, но он может передаваться от человека к человеку. Он поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или нервную систему, может вызывать бронхит и пневмонию.